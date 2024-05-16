Экономики России и Китая стали взаимно дополнять друг друга

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения. Как сообщило РИА «Новости», китайский лидер высоко оценил взаимодействие стран в торгово-экономической, инвестиционной, культурной сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента России Владимира Путина, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения. Как сообщило РИА «Новости» , китайский лидер высоко оценил взаимодействие стран в торгово-экономической, инвестиционной, культурной сферах.

«Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим», - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами.

Путин прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом 16 мая. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, сообщало РИА «Новости» , затем они продолжились с участием делегаций. Российско-китайский диалог продлился в общей сложности 2,5 часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о попытках США нагло давить на Китай из-за сотрудничества с Россией. Для КНР существует риск наложения вторичных санкций со стороны Штатов.