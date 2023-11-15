Экономика Украины оказалась под ударом из-за забастовки в Польше

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.

«Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», - указал он.

Украинским перевозчикам приходится ездить в Европу через Румынию и Венгрию, составляя более длинные маршруты. Из-за этого на границах с другими странами также образовались огромные очереди.

Балин добавил, что через Польшу проходит около 50% украинского товаропоток. Поэтому забастовка грозит колоссальными убытками для экономики республики.

Международный валютный фонд обещал направить Украине 900 миллионов долларов по линии расширенного кредитования. В МВФ уточнили, что страна успешно выполнила поставленные перед ней цели на конец сентября.