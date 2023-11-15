Экономика Украины оказалась под ударом из-за забастовки в Польше
Украинская экономика оказалась под ударом из-за забастовки польских перевозчиков на границе с республикой. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.
«Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», - указал он.
Украинским перевозчикам приходится ездить в Европу через Румынию и Венгрию, составляя более длинные маршруты. Из-за этого на границах с другими странами также образовались огромные очереди.
Балин добавил, что через Польшу проходит около 50% украинского товаропоток. Поэтому забастовка грозит колоссальными убытками для экономики республики.
Международный валютный фонд обещал направить Украине 900 миллионов долларов по линии расширенного кредитования. В МВФ уточнили, что страна успешно выполнила поставленные перед ней цели на конец сентября.