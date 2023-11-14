Экономика стран АТЭС пострадает из-за рецессии в Китае — Минфин США
Замедление роста экономики Китая скажется на многих странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которые торговали с ним. Однако это не отразится на Штатах, заявила на пресс-конференции в Сан-Франциско министр финансов США Джанет Йеллен, сообщил ТАСС.
По ее словам, участники прошедшей в США встречи - министры финансов стран АТЭС и их представители - обсудили снижение темпов экономического роста Китая. Джанет Йеллен заявила, что они сошлись во мнение о вероятном влиянии рецессии в КНР на другие государства.
«Это может представлять угрозу ухудшения экономических прогнозов, что может повлиять не столько на Соединенные Штаты, сколько на многие экономики АТЭС, которые связаны тесными торговыми отношениями с Китаем», - сказала она.
Министр встретилась с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Они обсудили избыток китайских товаров в некоторых сферах и договорились стремиться к обеспечению равных условий для всех игроков.
Саммит АТЭС в Сан-Франциско завершится 17 ноября. Организаторы обещали обеспечить участие российской делегации , но не пригласили президента Владимира Путина.