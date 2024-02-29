Экономика России в 2023 году росла быстрее мировой — Путин
Экономику России в прошлом году показала темпы роста выше мировых и опередила страны «Большой семерки». Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.
«Наша экономика в прошлом году росла темпами выше мировой. По данному показателю мы опередили не только ведущие государства Евросоюза, но страны из так называемой G7», - отметил он.
Путин выразил уверенность, что в ближайшей перспективе Россия войдет в число четверки самых крупных экономик мира.
«Рост экономики страны должен конвертироваться в рост доходов населения», - добавил президент.
Ранее Путин заявил, что создание крепкого миропорядка невозможно без суверенной и сильной России. Он призвал сформировать контур неделимой и равный контур безопасности Евразии, а также сообщил о готовности вести предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами.