Экономика ФРГ получит колоссальный ущерб из-за действий властей страны

Журналист отметил, что сейчас многие авторитетные эксперты говорят о неизбежной деиндустриализации Германии.

«Вы не раз говорили, что нынешнее руководство ФРГ не заинтересовано в соблюдении национальных интересов, но ведь это уже даже не какие-то союзнические обязательства по отношению к Вашингтону, это уже на какое-то самоубийство смахивает», - сказал Зарубин.

Путин в ответ заявил, что это дело немецкого правительства, как определять приоритеты. Кроме того, президент указал на то, что в ФРГ идет достаточно сложная внутриполитическая борьба.

«Кто там на что пытается сделать ставку, чтобы кому-то удержаться у власти, кому-то к ней прийти. Иногда со стороны это сложно не то что отследить, а вот вникнуть в суть, в ткань событий - это непросто. Поэтому я бы не стал давать каких-то оценок», - добавил глава государства.

Вместе с тем, по его оценке, на сегодняшний день совершенно очевидно, что политика действующих властей ФРГ несет колоссальный ущерб будущему экономики страны.