«Десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году», - сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Спад в экономике намечается в Германии на 0,3%. Наихудший результат ждут в Эстонии - 2,6%. Неожиданным для Евросоюза стал спад экономики в Швеции. Там он составит 0,5%.

А вот на Мальте ожидается рост ВВП. Там этот показатель составит 4%. За ней следует Хорватия с показателем в 2,6%. При этом Еврокомиссия не стала рассматривать антироссийские санкции в качестве одной из причин, повлиявших на ситуацию в экономике среди стран - членов ЕС.

По данным венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, ЕК на этой неделе объявит о новых ограничениях в отношении России. Сам политик посчитал неоправданным 12-й пакет санкций.