Экоактивисты атаковали картину Веласкеса в Лондоне

«Политики нас подводят. Они подвели женщин в 1914 году, и они подводят нас сейчас. Новые [лицензии на разработку месторождений] нефти и газа приведут к гибели миллионов людей», - отметили в Just Stop Oil.

По данным движения, акцию устроили студенты по имени Ханан и Харрисон, для этого они использовали аварийные молотки. На молодых людях были надеты белые футболки с надписью «Просто остановите нефть». Их задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Берлине активисты экологического радикального движения «Последнее поколение» залили краской колонны Бранденбургских ворот.

С помощью такой акции они заявили о начале масштабной акции по блокаде берлинских дорог, требуя от властей Германии отказаться от ископаемого топлива.