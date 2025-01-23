Экипаж круизного лайнера встретил пассажиров в униформе Ку-клукс-клана

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В Сети теперь вирусится видеоролик с места событий. Один из пассажиров заснял идущий персонал в белой одежде и конусообразных масках.

Позже представитель компании объяснил, эти наряды изображали «перевернутые снежные конусы». После негативной реакции людей члены экипажа немедленно переоделись.

«Мы сожалеем, если этот случай оскорбил наших гостей», - заявили в P&O Cruises Australia.

Ку-клукс-клан - это ультраправая расистская террористическая организация в США. Она отстаивает такие идеи, как превосходство белых. У членов Ку-клукс-клана есть своя униформа - белый халат и конусообразный головной убор.