Екатеринбуржец впал в кому после падения с балкона египетского отеля

По словам дочери пострадавшего, тот вышел на балкон, чтобы проветриться. Семья мужчины в это время находилась в номере.

«У него подозрение на травму головы, травма руки и ноги. Он сразу отключился и находится без сознания», - рассказала дочь екатеринбуржца.

Она отметила, что ее отец перед несчастным случаем находился в трезвом состоянии. Женщина предположила, что он упал из-за того, что облокотился на слишком низкие перила.

«В госпиталь его увезли на каком-то легковом автомобиле. Долго не хотели по страховке лечить, сначала вообще просили 1,5 тысячи долларов», - указала дочь пострадавшего жителя Екатеринбурга.

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