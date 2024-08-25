Екатерина Мизулина раскрыла, кто стоит за арестом Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции - это продолжение санкционной политики Америки. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Из-за ареста предпринимателя стоимость криптовалюты Toncoin, связанная с блокчейн-проектом TON Дурова, упала более чем на 10%.

«Очевидно, что задержание - это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США», - написала она.

По мнению Мизулиной Франция является лишь дропом Америки. Законы в отношении социальных сетей и данных в ЕС и Штатах - очень жесткие.

«Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом», - заявила глава Лиги безопасного интернета.

Павла Дурова задержали аэропорту Ле-Бурже. Туда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стал отказ программиста сотрудничать с французскими силовиками, что автоматически сделало предпринимателя соучастником ряда преступлений.

В сети вспомнили, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад призвал Дурова вернуться в Россию. Политик заявил, что программиста «не принимает чужая земля».