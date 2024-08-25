25 августа 2024, 05:47

Екатерина Мизулина раскрыла, кто стоит за арестом Дурова

РИА «Новости»
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Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — это продолжение санкционной политики Америки. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции - это продолжение санкционной политики Америки. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Из-за ареста предпринимателя стоимость криптовалюты Toncoin, связанная с блокчейн-проектом TON Дурова, упала более чем на 10%.

«Очевидно, что задержание - это удар по TON, в которую инвестировали представители крупного российского бизнеса. То есть отчасти продолжение санкционной политики США», - написала она.

По мнению Мизулиной Франция является лишь дропом Америки. Законы в отношении социальных сетей и данных в ЕС и Штатах - очень жесткие.

«Только вот непонятно, почему с такими законами и по тем же основаниям Цукерберг до сих по не за решеткой, а платформа с российскими корнями - под ударом», - заявила глава Лиги безопасного интернета.

Павла Дурова задержали аэропорту Ле-Бурже. Туда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стал отказ программиста сотрудничать с французскими силовиками, что автоматически сделало предпринимателя соучастником ряда преступлений.

В сети вспомнили, как основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад призвал Дурова вернуться в Россию. Политик заявил, что программиста «не принимает чужая земля».

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25 августа 2024, 04:35
ВКС РФ уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
flickr.com
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ВКС РФ ликвидировала три места базирования боевиков в пустыне Белая в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк на брифинге.

«Ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая», - сообщил он.

По словам Игнасюка, за судки в идлибской зоне деэскалации не зафиксировали обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок.

Ранее в Сирии истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской «коалиции» сблизился на опасное расстояние с Ан-30 ВКС России. В этот момент российский аппарат совершал плановый полет. Опасное сближение случилось над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров. Как отметил Олег Игнасюк, экипаж России продемонстрировал высокий профессионализм и оперативно предотвратил столкновение.

Сирия Россия Боевики
24 августа 2024, 21:27
Команду Crew-9 сократят до двух человек, чтобы вернуть на Землю экипаж Starliner
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Экипаж будущей миссии Crew-9, в котором есть российский космонавт Александр Горбунов, сократят до двух человек. Об этом сообщили в НАСА, передало РИА «Новости».

Как отметили в национальном управлении, такая мера необходима, чтобы вернуть на Землю с Международной космической станции экипаж Starliner.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что НАСА начнет операцию по спасению экипажа Starliner. По данным СМИ, после отделения от ракеты-носителя заметили утечку гелия в капсуле. Кроме того, во время полета отказали четыре двигателя. Эксперты выразили опасения, что экипаж застрянет на МКС, пока его не спасут.

Журналисты газеты отметили, что если НАСА начнет спасательную операцию, это будет ударом для компании Boeing, которая и так столкнулась с проблемами.

МКС Космонавты
24 августа 2024, 19:25
Борреля назвали «брюссельским Байденом»
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко высказался о реакции ЕС на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию на Украине. Его слова передало РИА «Новости».

Сийярто отметил, что Брюссель обрушился с критикой в адрес Орбана после его деловых поездок в Россию и КНР. Он подчеркнул, что при этом визит премьера Италии Джорджи Мелони в Пекин не осудили, потому что «она поступила правильно».

«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции - вперед послали брюссельского Байдена - Жозепа Борреля», - сказал министр.

По его словам, Боррель наивно полагает, что Венгрии станет обидно, если совет глав МИД Евросоюза устроит встречу не в Будапеште, а где-то в Брюсселе.

«Нам все равно», - заявил Сийярто.

До этого венгерский министр раскритиковал польские власти за лицемерие. Он объяснил, что Польша в тайне продолжает торговые отношения с РФ, но осуждает Венгрию.

Венгрия Евросоюз
24 августа 2024, 18:46
Венгрия осудила Польшу за лицемерие
РИА «Новости»
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Польша продолжает тайно торговать с Россией, но при этом критикует Венгрию. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его процитировал в соцсети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Золтан Ковач.

Глава МИД Венгрии отметил, что власти «открыто и честно» говорят о сотрудничестве с Россией. Он добавил, что Польша, хоть и критикует венгерское руководство, в больших объемах закупает российские удобрения. По его словам, товарооборот между странами составил порядка шести миллиардов евро.

Ранее Сийярто опроверг слухи о том, что новая визовая программа «Национальная карта» будет угрожать безопасности Шенгенской зоны. Он уточнил, что все иностранцы, в том числе белорусы и россияне, будут проходить проверку при въезде в государства Евросоюза.

Венгрия Польша

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