ЕК запланировала разморозить 13 млрд евро для Венгрии, чтобы она помогала Украине

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По информации издания, сумму планируют разморозить до конца ноября.

Ранее заместитель министра информации ДНР, историк, журналист Артем Ольхин в беседе с «360» спрогнозировал, что Венгрия следом за Польшей откажется поставлять Украине вооружение. Он отметил, что Венгрия изначально «не хотела связываться» с Украиной.

Венгрия не раз заявляла, что не поддержит стремление Украины ко вступлению в Евросоюз, пока в Закарпатье не восстановят права венгерского меньшинства. Между Венгрией и Украиной возникают серьезные разногласия. Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто не приехал в Киев на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, отправив вместо себя заместителя госсекретаря Жолта Банфорда.

Еврокомиссия собирается разморозить около 13 миллиардов евро для Венгрии, сообщила газета Financial Times , сославшись на трех чиновников. Средства пойдут на увеличение бюджета блока и на то, чтобы заручиться поддержкой страны в предоставлении финансовой помощи Украине.