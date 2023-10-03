ЕК запланировала разморозить 13 млрд евро для Венгрии, чтобы она помогала Украине
Еврокомиссия собирается разморозить около 13 миллиардов евро для Венгрии, сообщила газета Financial Times, сославшись на трех чиновников. Средства пойдут на увеличение бюджета блока и на то, чтобы заручиться поддержкой страны в предоставлении финансовой помощи Украине.
По информации издания, сумму планируют разморозить до конца ноября.
Ранее заместитель министра информации ДНР, историк, журналист Артем Ольхин в беседе с «360» спрогнозировал, что Венгрия следом за Польшей откажется поставлять Украине вооружение. Он отметил, что Венгрия изначально «не хотела связываться» с Украиной.
Венгрия не раз заявляла, что не поддержит стремление Украины ко вступлению в Евросоюз, пока в Закарпатье не восстановят права венгерского меньшинства. Между Венгрией и Украиной возникают серьезные разногласия. Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто не приехал в Киев на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, отправив вместо себя заместителя госсекретаря Жолта Банфорда.
Еврокомиссия собирается разморозить около 13 миллиардов евро для Венгрии, сообщила газета Financial Times , сославшись на трех чиновников. Средства пойдут на увеличение бюджета блока и на то, чтобы заручиться поддержкой страны в предоставлении финансовой помощи Украине.