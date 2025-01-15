15 января 2025, 07:22

ЕК захотела запретить импорт российского первичного алюминия

РИА «Новости»
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Еврокомиссия может предложить запретить импорт первичного алюминия из России в 16-м антироссийском пакете санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Депутаты Еврокомиссии предложат внести в 16-й пакет своих санкций против России запрет на импорт российского первичного алюминия», - отметили журналисты.

По информации источника, под предложением о расширении рестрикций против России подписались Румыния, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Ирландия, Чехия, Дания, Польша. При этом ЕС предложит новый пакет ограничений еще в январе, а примут его уже в феврале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что антироссийские санкции Запада оказались для страны только в плюс. Он отмечал, что показатели ВВП и экономика России более реалистичны, чем западные, поскольку они привязаны к материальному производству.

Еврокомиссия Санкции Россия
15 января 2025, 05:52
В Германии заявили о запуске операции НАТО против России на Балтике
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс решил расширить свою деятельность в Балтийском море, нарастив военную инфраструктуру в регионе якобы для обеспечения безопасности, но фактически его действия направлены против России. Об этом сообщила немецкая газета Die Junge Zeitung.

«Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе <…>. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России», - говорится в материале.

Поводом послужило якобы целенаправленное уничтожение подводных кабелей, пролегающих между Финляндией и Эстонией 25 декабря 2024 года. При этом виновником обрыва оказался танкер Eagle S, ходящий под флагом островов Кука. Оператором судна является зарегистрированная в ОАЭ судоходная компания «Каравелла».

Интересно и то, что в Финляндии сыскные органы еще не обнародовали результаты расследования, а военная машина НАТО уже запущена.

Как считает автор статьи Арнольд Шельцель, в балтийском регионе, где с 2018 году уже функционирует «Объединенный экспедиционный корпус», включающий войска из 10 стран, будет усилен мониторинг критической инфраструктуры. Эти натовские государства начали операцию «Северный страж», используя искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что республика отчитается перед союзниками по альянсу о задержании танкера Eagle S в Финском заливе.

Германия Военные Европа Россия Евросоюз НАТО Балтийское море
15 января 2025, 05:14
Президента Южной Кореи арестовали по обвинению в мятеже
РИА «Новости»
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Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в мятеже. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Впервые в истории страны был арестован глава государства, пусть и временно отстраненный от должности.

По данным агентства, колонна автомобилей, в одной из которых может находиться Юн Сок Ель, уже покинула территорию резиденции в сопровождении конвоя. Сейчас она направляется к Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

«Управление арестовало президента Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом», - уточнило агентство.

До этого силовики прибыли к президентской резиденции в Сеуле, но им помешала служба безопасности. На территорию они смогли пройти спустя 2,5 часа, используя лестницы, но и там им пришлось преодолеть ряд заграждений, выстроенных охраной президента.

Неделю назад суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест главы государства.

Задержания Южная Корея Аресты
15 января 2025, 05:04
Появилось видео смертельного нападения сотен пчел на политика в Бразилии
Freepik
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Бывший бразильский политик Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша умер после нападения сотен пчел на собственной ферме по выращиванию авокадо 9 января. Об этом сообщило издание Need To Know.

Бывший член совета муниципалитета Тиангуа в штате Сеара пострадал от укусов насекомых, когда пригнал трактор на ферму, чтобы подготовить землю под новые посадки. Во время работы он случайно задел дерево, где находился улей.

Спутник политика снял на видео нападение пчел. На кадрах видно, как мужчина вышел из машины и начал осматривать территорию, постоянно отмахиваясь при этом от жалящих его пчел.

Вскоре после нападения насекомых у него произошел анафилактический шок и его экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Местные жители хорошо знали Гомеша, так как четырежды занимал пост члена совета в муниципалитете. Последний раз он заседал в совете с 2013 по 2016 год.

Ранее в Куала-Лумпуре врач достал из уха пожилой женщины сороконожку, причем членистоногое успело ее больно ужалить.

Смертность Бразилия Видео Мужчины Насекомые
15 января 2025, 05:02
НАТО конец. Трампа предупредили о дипломатическом провале США
РИА «Новости»
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Агрессивная внешняя политика США приведет к распаду НАТО и Евросоюза. Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил об этом на YouTube-канале Dialogue Works.

По его мнению, дипломатически Россия находится в лучшем положении, чем США, несмотря на введенные против нее санкции. Он пришел к выводу, что американцам не удалось изолировать противника. Риттер предупредил, что новому хозяину Белого дома Дональду Трампу придется решить многочисленные проблемы, созданные агрессивной внешней политикой его предшественника.

«НАТО конец. Он (действующий президент США Джо Байден - прим. ред.) убил его из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала», - сказал специалист.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байдену за время правления удалось лишь наследить, а не оставить след в истории.

Китайским интернет-пользователям понравилась ее шутка.

США Дипломатия Санкции Россия

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