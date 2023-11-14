14 ноября 2023, 14:59

ЕК выделила Украине еще 100 миллионов евро гумпомощи

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Еврокомиссия выделила Украине дополнительно 100 миллионов евро гуманитарной помощи. Об этом рассказал представитель ЕК Балаш Уйвари.

Выступая на брифинге в Брюсселе, он констатировал, что гуманитарная ситуация на Украине по-прежнему «катастрофическая».

«Поэтому Еврокомиссия выделила дополнительные 100 миллионов евро гуманитарной помощи этой стране и 10 миллионов евро помощи Молдавии для улучшения условий жизни украинских беженцев», - процитировал Уйвари ТАСС.

Организации-партнеры ЕК используют эти деньги на «обеспечение базовых потребностей населения», уточнил он. Речь идет, в частности, о выделении пособий, обеспечении людей жильем и продуктами.

Совокупный объем гумпомощи Украине от Евросоюза с начала конфликта достиг 843 миллионов евро, добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз планировал до марта 2024 года отправить на Украину миллион снарядов, однако цель в итоге оказалась недостижимой. Впрочем, в ЕС от нее пока не отказались.

Еврокомиссия Украина
14 ноября 2023, 16:05
Представительство РФ не получало данных о гибели россиян в секторе Газа
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Сведения о гибели граждан России в секторе Газа не поступали. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

«Пока такой информации нет», - ответила она на вопрос, есть ли у представительства РФ при ПНА данные о жертвах среди россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отмечала, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числятся более тысячи человек. По словам дипломата, среди этих людей 300 несовершеннолетних.

Первую группу россиян из 70 человек, в том числе 28 детей, вывезли из Газы через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Эвакуированных отправили на родину из Каира спецбортом МЧС. В Москве людей встретили спасатели, родственники и волонтеры.

Вторую группу вывезенных из Газы россиян доставили в оперативный штаб МЧС России в Каире. Эвакуированных пообещали отправить в Москву в ближайшее время.

Россия Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 15:55
Политолог раскрыл причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
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Власти Армении запустили процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Об этом в интервью «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

Эксперт прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

«Они начали медленную, но верную процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур», - заявил Новиков.

Глава армянского правительства во время телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не придет в Минск на заседание ОДКБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что Пашинян не сможет принять участие в саммите.

Российский лидер Владимир Путин лично посетит мероприятия ОДКБ в Минске. К содружеству также присоединились Киргизия, Таджикистан и Казахстан.

Армения Минск ОДКБ
14 ноября 2023, 15:45
Власти Газы обвинили БАПОР и Красный Крест в соучастии в массовом убийстве
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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Красный Крест стали соучастниками массового убийства жителей сектора Газа. Об этом заявил гендиректор Минздрава анклава Мунир Аль-Барш телеканалу Al Arabiya.

«Эти организации - соучастники массового убийства, они принимают приказы от [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, а не от генерального секретаря ООН», - отметил Аль-Барш.

По словам главы Минздрава Газы, представители БАПОР и Красного Креста оставили больницы, пункты помощи и свои штаб-квартиры на территории анклава. Эти организации больше не оказывают услуги в Газе, обратил внимание руководитель местного министерства.

Аль-Барш также выступил с обвинениями в адрес ЮНИСЕФ. По его словам, Детский фонд ООН предал детей в секторе Газа.

Ранее здание БАПОР на территории анклава попало под обстрел израильской армии. Сотрудники организации покинули объект за полтора часа до атаки.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
14 ноября 2023, 15:26
Выборы в Молдавии показали желание жителей страны сотрудничать с Россией — Кремль
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Многие жители Молдавии выступают за развитие отношений с Россией. Об этом свидетельствуют результаты муниципальных выборов в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду, которая обвинила Россию в неуважении интересов населения республики. Песков отметил, что глава Молдавии не учитывает результаты выборов, в ходе которых правящая партия не одержала победу.

«В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее обвинил Россию во вмешательстве в выборы в стране. Политолог Владимир Жарихин отметил, что европейская страна не подкрепляет свои нападки реальными фактами, а власти не доверяют предпочтениям своих граждан.

Молдавия Европа Россия

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