ЕК выделила Украине еще 100 миллионов евро гумпомощи

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Выступая на брифинге в Брюсселе, он констатировал, что гуманитарная ситуация на Украине по-прежнему «катастрофическая».

«Поэтому Еврокомиссия выделила дополнительные 100 миллионов евро гуманитарной помощи этой стране и 10 миллионов евро помощи Молдавии для улучшения условий жизни украинских беженцев», - процитировал Уйвари ТАСС.

Организации-партнеры ЕК используют эти деньги на «обеспечение базовых потребностей населения», уточнил он. Речь идет, в частности, о выделении пособий, обеспечении людей жильем и продуктами.

Совокупный объем гумпомощи Украине от Евросоюза с начала конфликта достиг 843 миллионов евро, добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз планировал до марта 2024 года отправить на Украину миллион снарядов, однако цель в итоге оказалась недостижимой. Впрочем, в ЕС от нее пока не отказались.