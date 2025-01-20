ЕК раскроет план по полному отказу стран Европы от российских энергоресурсов

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«Несмотря на эти значительные результаты (действий Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из РФ - прим. ред), российский газ присутствует на рынке ЕС», - отметила она она.

Итконен уточнила, что комиссия представит новую стратегию до середины марта 2025 года - в первые 100 дней работы нового состава ЕК.

Аналитическая компании Kpler ранее сообщила, что страны-члены Европейского союза за первые две недели текущего года приобрели более 837 тысяч кубометров российского сжиженного газа. Речь идет о рекордном объеме поставок для начала января.

Глава отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер 17 января допустил, что снижение поставок нефти и газа Норвегией позволит России укрепить свои позиции на европейском рынке.