04 декабря 2023, 08:55

ЕК предоставит предложение по заблокированным активам России 12 декабря

РИА «Новости»
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Европейская комиссия предоставит официальное предложение по использованию доходов от инвестирования заблокированных активов России 12 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕК.

«Нашей целью является предоставление официального предложение до саммита Евросовета в конце года. Предварительно, предложение вынесут 12 декабря», - указал собеседник агентства.

Страны Евросоюза и «Большой семерки» после начала специальной операции РФ заморозили российские активы примерно на 300 миллиардов евро. Из них порядка 200 миллиардов находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

Лидеры ЕС в прошлом году поручили Еврокомиссии рассмотреть предложения по использованию доходов от активов для финансирования Украины , однако их так и не поступило.

При этом ведущие страны Евросоюза призывали не торопиться с изъятием прибыли от российских активов , так как на данный момент нет юридических обоснований для подобных мер.

Санкции Россия Евросоюз
04 декабря 2023, 09:04
Испанский бодибилдер-веган умер в 30 лет
Pxhere
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Испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин скончался на 31-м году жизни. Об этом сообщил таблоид The Sun.

О смерти блогера-бодибилдера рассказала его подруга в социальных сетях. Известно, что он увлекался веганством. Что именно стало причиной смерти мужчины, его приятельница не уточнила.

Мартин обрел популярность в социальных сетях после того, как стал продвигать идеи спортивного питания со стороны веганства. После, по данным таблоида, бодибилдер рассказывал о «спортивной фармакологии», собрав сотни тысяч подписчиков.

Также блогер давал советы по набору мышечной массы и раскрывал секреты тренировок. При этом Мартин не скрывал, что принимал стероиды, которые якобы улучшают внешний вид и выносливость.

В Сети он использовал ники Неroe Fitness и Villano Fitness.

Блогер-дальнобойщик Николай Галенко (Калян86) умер на 38-м году жизни. Причиной смерти известного инфлюенсера стала остановка сердца.

Спортсмены Испания
04 декабря 2023, 08:37
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС
Pxhere
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Командир батальона палестинского движения ХАМАС Вессам Фархат, которого в Тель-Авиве считают причастным к нападениям на Израиль 7 октября, ликвидирован в районе Шеджаия сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ уточнили, что Фархат погиб во время удара истребителей ВВС Израиля. Это подтвердила разведка и представители Агентства по безопасности Израиля.

Фархата называют организатором ряда терактов, произошедших в Израиле. В ЦАХАЛ подчеркнули, что при атаках погибли мирные израильтяне и военнослужащие.

В 1995 году командир батальона ХАМАС был схвачен силовиками и осужден на 10 лет тюрьмы. После освобождения он вернулся в сектор Газа, где работал на производстве ракет для палестинского движения.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что с 7 октября, когда начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта, погибли 398 военнослужащих , из них 72 - во время наземной операции в секторе Газа.

Конфликт Израиля и Палестины
04 декабря 2023, 08:22
Бразилия на фоне санкций нарастила товарооборот с Россией
Unsplash
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Бразилия проигнорировала санкции Запада и нарастила объемы взаимной торговли с Россией. Страны преодолели проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей, сообщил РБК посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«У нас нормальные торговые отношения с Россией, мы расширяем двустороннюю торговлю. Так что для нас вопрос санкций не является проблемой, потому что мы их не соблюдаем», - сказал он.

По словам посла, Бразилия соблюдала лишь ограничения, введенные Совбезом ООН, а не отдельными странами. Родриго де Лима Баэна Соарес подтвердил, что антироссийские санкции создали проблемы при страховании, логистике и проведении платежей. Например, подорожала страховка и вслед за ней сами товары. Но эти трудности, по его словам, преодолели. Дипломат заявил, что Россия и Бразилия нарастили взаимную торговлю до рекордного уровня.

Обе стороны продолжили рассчитываться в долларах. Родриго де Лима Баэна Соарес напомнил, что Лула да Силва в январе предложил перейти на оплату в национальной валюте , но это, по словам дипломата, непростая задача.

Россия в 2022 году нарастила торговлю со странами БРИКС , в том числе Бразилией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Сотрудничество расширили в областях сельского хозяйства и экономики.

Экспорт Бразилия Торговля Санкции Россия Деньги
04 декабря 2023, 08:06
Украине предрекли потерю 50 миллиардов евро от Евросоюза
Pxhere
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Украинские власти могут не получить 50 миллиардов евро, которые обещал Евросоюз, из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

Украинские власти могут не получить 50 миллиардов евро, которые обещал Евросоюз, из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на неназванных чиновников.

«Страны - члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая 50 миллиардов евро для Украины», - указал собеседник газеты.

Окончательному принятию решения по выделению средств Украине помешала и победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах. Также проблемы вызвало недавнее решение по ограничению бюджета немецкого правительства.

По данным источника, итоговое решение примут до саммита в Брюсселе.

Участвовавший в переговорах чиновник Евросоюза назвал преувеличенной «мрачность вокруг этого вопроса». Он подчеркнул, что в ЕС не собираются допускать ситуации, при которой Украина испытает суверенный дефолт.

Авторы материала уточнили, что в обещанные Украине 50 миллиардов евро войдут гранты, разные инвестиции и деньги, которые предназначены на погашение процентов по совместным займам Евросоюза.

Немецкий депутат Антон Хофрайтер ранее предположил, что без помощи со стороны США Украина могла бы оказаться под контролем российских властей. Евросоюз не смог бы вывезти ситуацию самостоятельно, добавил он.

Евро Германия Евросоюз Украина

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