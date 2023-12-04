ЕК предоставит предложение по заблокированным активам России 12 декабря

«Нашей целью является предоставление официального предложение до саммита Евросовета в конце года. Предварительно, предложение вынесут 12 декабря», - указал собеседник агентства.

Страны Евросоюза и «Большой семерки» после начала специальной операции РФ заморозили российские активы примерно на 300 миллиардов евро. Из них порядка 200 миллиардов находятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

Лидеры ЕС в прошлом году поручили Еврокомиссии рассмотреть предложения по использованию доходов от активов для финансирования Украины , однако их так и не поступило.

При этом ведущие страны Евросоюза призывали не торопиться с изъятием прибыли от российских активов , так как на данный момент нет юридических обоснований для подобных мер.