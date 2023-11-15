ЕК предложила ввести санкции против компаний, связанных с выборами в новых регионах РФ

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил добавить в санкционный список 120 лиц и компаний, а также ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия подготовилась к 12-му пакету антироссийских санкций. Он назвал поведение Евросоюза «санкционным зудом» и пригрозил ответными мерами. Дипломат напомнил, что предыдущие ограничения не смогли нанести серьезного ущерба России, но сильно ударили по экономике европейских стран.

По мнению немецкого журналиста Вольфганга Мюнхау, в Евросоюзе произошел раскол из-за антироссийских санкций, потому что представители объединения недооценили государство.