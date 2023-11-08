ЕК порекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при соблюдении условий

«Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты», - подчеркнул он.

Чтобы стать частью альянса, Украине придется выполнять продиктованные условия: закончить переговоры по изменению культурной, общественной, политической и экономической жизни страны.

Решение о начале переговоров члены союза начнут обсуждать на саммите в Брюсселе, который пройдет 14–15 декабря 2023 года.

«Сегодня исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии», - объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, слова которой привело агентство Reuters.

Кроме того, ЕК предложила рассмотреть включение в состав ЕС еще одной страны - Грузии. Им также необходимо будет выполнять определенные условия.

Ранее Польша поставила Украине жесткий ультиматум для вступления в ЕС.