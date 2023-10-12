ЕК отказалась назвать атаку Израиля по сектору Газа военным преступлением

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На брифинге в Брюсселе представители СМИ зачитали высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы «ударах по украинской гражданской инфраструктуре со стороны России и лишении населения доступа к теплу, воде и пище».

Она охарактеризовала это как военное преступление и «акты настоящего террора». Журналисты спросили, считается ли атака Израиля по жилым постройкам и объектам критической инфраструктуры Газы таким же «военным преступлением».

«Мы здесь не можем оценивать необходимые действия Израиля в борьбе против террористов ХАМАС», - ответил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

По его мнению, нужно отличать «нападение России» от ситуаций, когда из сектора Газа атакуют израильские территории. А сам Израиль «защищает себя в очень сложных условиях».

Эскалация конфликта началась после того, как боевики ХАМАС ударили по соседней стране. Израиль ответил на атаку палестинской группировки широкомасштабными ударами по Газе. Также анклав оказался в блокаде.

Израиль отрезал сектор Газа от электричества, воды и поставок продовольствия.