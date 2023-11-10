ЕК не представит новый пакет санкций против России на этой неделе
Члены Еврокомиссии не договорились насчет нового списка антироссийских ограничений. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала объявить новые санкции против России на этой неделе. Однако члены ЕК так и не достигли решения по 12-му пакету рестрикций.
«Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются», - указал Мамер.
Он выразил надежду на то, что санкционный пакет все же удастся представить в ближайшее время.
По данным РБК , с начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты ввели ограничения против более чем 300 иностранных лиц из-за сотрудничества с Россией. Под санкции подпали минимум две британские компании, испанская Invention Bridge SL и другие. Всех их обвинили в работе по закупкам иностранных технологий в интересах российской стороны.