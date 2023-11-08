ЕК не будет оценивать ситуацию с русским языком на Украине
Еврокомиссия в ходе оценки готовности Украины к вступлению в Евросоюз не станет брать во внимание ситуацию с русским языком в стране. Об этом РИА «Новости» рассказал анонимный европейский чиновник в Брюсселе.
«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских [на Украине]. Использование русского языка - это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание при оценке выполнения реформы», - сказал он.
По словам собеседника издания, в ЕК выразили заинтересованность в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине. Она опирается на рекомендации Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ. После того, как в Евросовете примут формальное решение о начале переговоров, их могут начать немедленно, добавила глава ЕК.