ЕК не будет оценивать ситуацию с русским языком на Украине

Евросоюзу предрекли ослабление после принятия Украины и Молдавии

Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что страны Восточной Европы останутся без дополнительных дотаций, которые Брюссель перенаправит новым членам. Об этом в своем Telegram-канал е написал заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что 12 лет назад главы стран-лидеров Евросоюза говорили, что слишком поспешно приняли в свой состав страны Восточной Европы и Прибалтики. Но теперь они наступают на эти же грабли, желая присоединить к себе Украину и Молдавию.

Медведев сравнил эту ситуацию с «коллективным абортом» стран Восточной Европы, которым отрежут потоки субсидий в пользу новых стран.

«Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков. А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса», - написал заместитель председателя Совета Безопасности России.

Он подчеркнул, что вливания денег в Украину и Молдавию для подтягивания их экономик до среднего уровня быстро обескровит и ослабит Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Этот вопрос лидеры стран обсудят на декабрьском саммите в Брюсселе.

Украинский лидер подчеркнул, что для полноценного вхождения стране придется пройти через серьезные реформы культурной, общественной, политической и экономической сферы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немного охладила радость Зеленского. Она напомнила, что окончательное решение о начале переговоров зависит от решения Евросовета , а вот прием страны в состав ЕС еще нужно заслужить.