09 марта 2024, 18:09

ЕК экстренно проверит консульства в Маниле и Гуанчжоу из-за визового скандала

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле после визового скандала. Как сообщила радиостанция RMF FM, учреждения посетит группа экспертов из стран Евросоюза.

Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле после визового скандала. Как сообщила радиостанция RMF FM , учреждения посетит группа экспертов из стран Евросоюза.

«В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства - в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом», - указано в сообщении.

Цель - выяснить, как соблюдались правила Евросоюза, в том числе по оформлению шенгенских виз. Глава управления, отвечающего за Шенгенские границы, Хенрик Нильсен заявил, что проверять будут «не прошлое», а просмотр всей системы на соответствие Шенгенскому кодексу.

Генеральная прокуратура Польши объявила о расследовании уголовного дела, связанного с платной протекцией при ускорении процессов при выдаче виз. Заявления подавались примерно полтора года.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне скандала с выдачей виз в Польше выступил за ужесточение мер на внешних границах Евросоюза. Немецкий политик заявил, что необходимо избежать нелегальной миграции. Он допустил, что придется усилить контроль на границах.

Германия Скандалы Визы Евросоюз Польша Китай
09 марта 2024, 18:20
Семейный бизнес в Германии оказался на грани краха
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Германии значительное число семейных предприятий оказались на грани банкротства из-за снижения господдержки и роста цен на электроэнергию. Об этом сообщило агентство Вloomberg.

Кризис затронул примерно три миллиона компаний, которые на сегодняшний день составляют основу экономики страны.

«Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование», - отметили авторы статьи.

Развитию бизнеса также мешают чрезмерная бюрократия и высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов. Предприниматели вынуждены продавать свои фирмы.

Ранее в Германии прошла предупредительная забастовка персонала немецкой авиакомпании Lufthansa. Перевозчик в течение двух дней выполнил всего 10-20% от запланированных рейсов.

Германия Бизнес Экономика
09 марта 2024, 17:49
Эстония захотела сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях
Читайте нас в: Google Новости
Эстонское правительство рассматривает возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых домах и общественных зданиях. Об этом сообщил сайт государственного телерадиовещания ERR.

Согласно опыту Финляндии, укрытие увеличивает стоимость возведения жилья всего на 1-2%. Бомбоубежище станет обязательным для зданий, площадь которых превышает 1,2 тысячи квадратных метров.

Согласно плану, укрытия необходимо оснастить автономным освещением, отдельным водопроводом и канализацией, а также двумя выходами. При этом девелоперы считают, что строительство зданий станет значительно дороже.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в феврале оказался в киевском бомбоубежище. В тот момент в столице Украины включали сирены воздушной тревоги.

Строительство Евросоюз Эстония
09 марта 2024, 17:41
Российское генконсульство откроется на Мальдивах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о начале работы российского генконсульства в Мале. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

«Открыть генеральное консульство РФ в городе Мале (Мальдивская Республика)», - отметили в документе.

Российскому дипломатическому ведомству правительство поручило определить штатную численность генконсульства и составить его штатное расписание.

Открытие диппредставительства инициировал МИД России, его предложение поддержали заинтересованные министерства этим летом. Правительства России и Мальдив уже обменялись нотами соглашения об учреждении диппредставительства в мальдивской столице.

Ранее вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян включил Мальдивы с список популярных государств среди российских путешественников. Он предположил, что летом экзотическая страна станет доступнее для туристов.

Туризм Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
09 марта 2024, 16:53
МИД Абхазии обвинил Германию в политике агрессивной изоляции страны
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Германия и другие европейские страны проводят политику агрессивной изоляции Республики Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Дипломаты напомнили, что МИД Германии обновил информацию на своем сайте в разделе «терроризм» и добавил рекомендацию не посещать «оккупированную Абхазию». Дезинформацию также распространяют такие западные организации как SAID, UNDP и фонд Бергхофа, предупредили в абхазском ведомстве.

«Нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас», - указали в пресс-службе.

Ранее политолог Иван Мезюхо допустил возможность присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. Он отметил, что это благоприятно скажется на экономике республики и не повлияет на ее суверенитет.

Германия Абхазия Запад

Новости по теме