ЕК экстренно проверит консульства в Маниле и Гуанчжоу из-за визового скандала

Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле после визового скандала. Как сообщила радиостанция RMF FM , учреждения посетит группа экспертов из стран Евросоюза.

«В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства - в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом», - указано в сообщении.

Цель - выяснить, как соблюдались правила Евросоюза, в том числе по оформлению шенгенских виз. Глава управления, отвечающего за Шенгенские границы, Хенрик Нильсен заявил, что проверять будут «не прошлое», а просмотр всей системы на соответствие Шенгенскому кодексу.

Генеральная прокуратура Польши объявила о расследовании уголовного дела, связанного с платной протекцией при ускорении процессов при выдаче виз. Заявления подавались примерно полтора года.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне скандала с выдачей виз в Польше выступил за ужесточение мер на внешних границах Евросоюза. Немецкий политик заявил, что необходимо избежать нелегальной миграции. Он допустил, что придется усилить контроль на границах.