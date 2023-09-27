«Его понесло». Слова Зеленского о зерновой сделке оценили в Польше

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Политик отметил, что президент Украины преувеличил.

«Дошло до очень печальной ситуации <…> Его (президента Украины Владимира Зеленского - прим. ред.) понесло. Он не должен был говорить таких слов», - сказал Тшасковский.

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Зеленский высказал мнение, что ряд европейских друзей Украины «играют в солидарность в политическом театре», одновременно с этим «устраивая драму из-за зерна».

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши. Политик припомнил выступление украинского лидера на Генассамблее ООН и подчеркнул, что поляки никогда не позволят оскорблять себя.

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