«Его понесло». Слова Зеленского о зерновой сделке оценили в Польше
В Польше высказались по поводу обвинений со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес властей страны из-за зерновой сделки. Мнение на этот счет высказал в беседе с телеканалом Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Политик отметил, что президент Украины преувеличил.
«Дошло до очень печальной ситуации <…> Его (президента Украины Владимира Зеленского - прим. ред.) понесло. Он не должен был говорить таких слов», - сказал Тшасковский.
В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Зеленский высказал мнение, что ряд европейских друзей Украины «играют в солидарность в политическом театре», одновременно с этим «устраивая драму из-за зерна».
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши. Политик припомнил выступление украинского лидера на Генассамблее ООН и подчеркнул, что поляки никогда не позволят оскорблять себя.
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