Его найдут быстрее. Медведев оставил предупреждение Клуни

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», - написал политик.

Медведев добавил, что российские журналисты очень внимательные и высококвалифицированные. И они готовы побеседовать с актером «от заката до рассвета».

Деятельность фонда Клуни и его последователей могут признать нежелательной в России из-за призывов к арестам российских журналистов. Страна ответит на «подлые действия» американской неправительственной организации.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат призвала арестовывать российских журналистов в Европе. Иностранным корреспондентам придется ощутить на себе ответные меры за притеснения российских СМИ, пообещали в МИД России.