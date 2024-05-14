«Его даже жаль». Захарова ответила Сунаку на обвинения в ядерной эскалации со стороны РФ

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?» - задалась вопросом дипломат.

Так она прокомментировала заявления Сунака на заседании аналитического центра Policy Exchange. Там министр Великобритании заявил, что действия России якобы привели к ядерной эскалации , а также оказали разрушительное воздействие на жизнь людей после прекращения поставок газа со стороны главы РФ Владимира Путина.

«По поводу „опасной ядерной эскалации“. Именно киевский режим, а не кто-то другой ведет обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС. Об этом знают все, включая МАГАТЭ», - написала Захарова.

Также дипломат прокомментировала слова Сунака об экспорте энергоресурсов. Она отметила, что российская сторона «ни на секунду не прекращала» поставки газа. При этом США сами запретили импорт углеводородов из РФ, а потом убедили это сделать страны G7 и Евросоюза.