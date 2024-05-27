Египетский военный погиб в перестрелке с армией Израиля
«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet, погиб египетский военнослужащий.
«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet , погиб египетский военнослужащий.
Как заявило радио Kan , сведений о потерях среди военнослужащих Армии обороны Израиля не поступало.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ, применив авиацию, ликвидировал главу штаба палестинского движения ХАМАС Ясина Рабию на Западном берегу Иордана.
Издание уточнило, что перестрелка случилась в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах». Израильские военные отметили, что это произошло «несколько часов назад» и обстоятельства ЧП «находятся на рассмотрении». Инцидент обсуждают с египетской стороной.