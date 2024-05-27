Египетский военный погиб в перестрелке с армией Израиля

В США выставили на продажу дом, в котором по сюжету фильма «Один дома» жила семья Кевина Маккалистера. Соответствующее объявление появилось на сайте продажи недвижимости Zillow.

«Величественная кирпичная резиденция в георгианском стиле, известная по фильму „Один дома“, предоставляет редкую возможность владеть одной из самых знаковых кинорезиденций в американской поп-культуре», - написали в объявлении.

Площадь двухэтажного особняка, расположенного в центре деревни Уиннетка, составляет 848 квадратных метров, высота потолков достигает 3,2 метра. В нем расположились пять спален и шесть ванных комнат. В 2018 году в здании сделали современный ремонт, поэтому его интерьеры почти ничем не напоминают о фильме. Так, в подвале дома оборудовали тренажерный зал, бар и комнату отдыха для игр и покера.

Особняк оценили в 5,25 миллиона долларов (около 471 миллиона рублей). Его построили в 1921 году и за все время у него было четыре владельца.

Ранее на продажу выставили особняк из сериала «Американская история ужасов». Его продадут за 4,5 миллиона долларов.