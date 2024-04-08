Египетские СМИ заявили о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа

Читайте нас в:

В процессе принимают участие представители ХАМАС, Израиль, США, Катар и Египет.

«На переговорах достигли прогресса. Консенсус по основным направлениям есть между всеми сторонами», - отметили авторы материала.

Журналисты отметили, что делегации ХАМАС и Катара в ближайшие два дня вернутся в Каир для согласования пунктов окончательного договора. Представители Израиля и США покинут столицу Египта в ближайшее время, в течение следующих 48 часов консультации возобновятся.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что мирное решение проблемы Палестины и Израиля заключается в создании палестинского государства , но при условии отсутствия Вооруженных сил.