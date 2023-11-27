27 ноября 2023, 17:55

Египет заявил о возможном продлении гуманитарного перемирия в Газе на два дня

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Гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Об этом сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

За это время удастся освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Также ожидается освобождение 11 израильских заложников из сектора Газа, добавил Рашван. По его словам, сейчас идут переговоры об освобождении 33 палестинцев.

«Усилия Египта и Катара близки к продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа», - подчеркнул глава госинформслужбы.

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.

Количество погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 16 тысяч , еще 35 тысяч человек получили ранения. До этого правительство анклава сообщало о 14 854 жертвах, среди которых 6150 детей.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 ноября 2023, 17:46
«Попрошаек не любят». Объявление Зеленского самым влиятельным человеком в Европе высмеяли
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Американская медиаорганизация Politico неожиданно назвала украинского президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком года в Европе. Однако, если бы это было на самом деле так, ему не пришлось бы выпрашивать у Европы деньги и ресурсы, отметил в беседе с «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Я думаю, что обществу в очередной раз втюхивают какую-то ерунду, потому что самым влиятельным человеком Европы является президент России Владимир Путин, который 22 февраля 2022 года начал спецоперацию по освобождению Донбасса, бросил вызов бывшему мировому жандарму в лице США, отстаивающему принципы неоколониализма», - констатировал Мезюхо.

Он добавил, что именно Россия и ее лидер являются «ключевыми политическими акторами» в борьбе с неоколониальной политикой Соединенных Штатов.

Украина проплатила рейтинг? «Если бы Зеленский был самым влиятельным политиком в Европе, ему бы не надо было постоянно унижаться и упрашивать своих европейских коллег выделить очередную партию танков, боеприпасов, а то и вовсе денег, a если бы он обладал достаточными ресурсными возможностями, пусть даже в области личного авторитета, ему бы выделялись все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий без всяких реверансов, которые постоянно вынужден совершать Киев как публично, так и непублично», - продолжил политолог.

Иван Мезюхо не исключил, что офис президента Украины проплатил этот рейтинг, чтобы улучшить электоральные показатели своего лидера. Он отметил, что политики во все времена подкупали западную прессу ради комплементарных материалов.

Собеседник «360» предположил, что если до конфликта к Зеленскому относились «просто несерьезно», то теперь он стал «вызывать раздражение», поскольку никогда не приезжает в европейские столицы «с хорошими новостями», всегда - с просьбами и даже требованиями.

«Нетрудно догадаться, что в таком случае отношения со стороны европейских лидеров к Зеленскому не самое хорошее. Ну никто не любит попрошаек», - подытожил Мезюхо.

Ранее Зеленского не пустили в Израиль - и вскоре охотно приняли там даже не имеющего отношения к политике миллиардера Илона Маска.

Владимир Зеленский Европа Украина
27 ноября 2023, 17:35
Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта возросло до 16 тысяч
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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 16 тысяч. Об этом телеканалу Al Arabiya заявила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

Еще 35 тысяч человек в палестинском анклаве получили ранения, добавила она.

Правительство сектора Газа 23 ноября сообщило, что число погибших в анклаве с начала обстрелов Израиля возросло до 14 854 человек. Среди них 6150 детей, сообщали «Известия».

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. В ответ ЦАХАЛ стал наносить удары по сектору Газа.

За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа - приостановке поставок воды, продуктов, топлива, электричества и медикаментов.

Накануне стало известно, что группировка «Бригады аль-Кассама», которая является боевым крылом движения ХАМАС, лишилась четырех командиров. При каких обстоятельствах они погибли, в пресс-службе организации не уточнили.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 ноября 2023, 17:18
Зеленского назвали самым влиятельным человеком года в Европе, у которой он клянчит деньги
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Американская медиаорганизация Politico назвала президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе в 2023 году. В обосновании отмечается, что «Европа меняется», пересматривает политику и «стратегические отношения», и немалую роль в этом якобы сыграл Зеленский.

«В общих чертах происходит переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом это заслуга украинского комика, ставшего президентом. <…> Что сделал Зеленский, так это убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной», - говорится в публикации.

Составители рейтинга заметили также, что украинский лидер в своих выступлениях смог «перенести конфликт на Запад», убедив его в том, что это и их битва, что «дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет».

Между тем, хотя Зеленский продолжает клянчить у Запада деньги и вооружение, он все больше отворачивается от нее, сосредотачиваясь на палестино-израильском конфликте. Вероятно, признание «влиятельности» украинского президента - отголоски прошлых месяцев, когда все внимание мира еще было сосредоточено на этой стране, и Европа действительно была вынуждена «делать то, что он хочет».

Владимир Зеленский Европа Украина
27 ноября 2023, 16:46
МИД России осудил удары Израиля по аэропорту Дамаска
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Россия потребовала от властей Израиля прекратить обстреливать аэропорт Дамаска. Удары по территории Сирии являются нарушением суверенитета и подвергают опасности мирное население региона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил сайт ведомства.

«Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей», - отметила она.

Захарова назвала обстрел провокационным и добавила, что атака ЦАХАЛ по международному аэропорту может обернуться опасными последствиями для всего Ближнего Востока.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», - указала представитель МИД.

Израильские военные в ноябре нанесли удар по территории Дамаска. По словам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Вадима Кулитя, ЦАХАЛ атаковал ракетами сирийскую территорию с Голанских высот, сообщил RT.

Ранее Израиль ударил по аэропорту в Алеппо. После ракетной атаки воздушная гавань временно приостановила работу.

Израиль Сирия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины

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