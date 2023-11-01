Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа — СМИ
Египет поместил десятки бронемашин и танков около контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel.
«Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу „Рафах“, - сказано в сообщении.
По данным газеты, вблизи границы расположены «десятки транспортных средств». Как отметили авторы материала, размещение военной техники произошло на фоне опасений Каира из-за вероятного наплыва десятков тысяч беженцев.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября. Утром участники радикального палестинского движения ХАМАС выпустили тысячи ракет в сторону израильских территорий. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары по сектору Газа и начала контртеррористическую операцию «Железные мечи».
Ранее стало известно, что израильские войска начали штурм Газы с пяти направлений. Сейчас сражения между палестинскими силами и ЦАХАЛ проходят на севере анклава.