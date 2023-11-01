Растущие возможности России увеличили давление на ПВО Запада — СМИ

Давление на западную противовоздушную оборону в Европе стало увеличиваться из-за растущих возможностей российской стороны. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет „земля-воздух“, чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса „Искандер“», - сказано в материале.

Авторы публикации отметили, что таким способом Россия серьезно увеличила давление на и без того ограниченные функции ПВО Запада в Европе. Также в журнале сказано, что американские войска очень медленно получают новые ЗРК, пока Россия и Китай расширяют возможности своих ракет.

Развертывание ПВО США на Ближнем Востоке оказывает отвлекающее влияние на ресурсы Запада, поэтому он становится еще уязвимее и слабее в других частях мира. Сейчас распространенный американский ЗРК Patriot не способен надежно перехватить ракеты российского комплекса «Искандер».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о бессмысленности усиления американского контингента в Восточной Европе. По его словам, российская сторона не собиралась нападать на эти страны.