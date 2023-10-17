Египет пригрозил отправить беженцев из сектора Газа в Европу
Власти Египта рассердились из-за давления Запада по вопросу размещения беженцев из сектора Газа и пригрозили отправить вынужденных переселенцев в ЕС. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
Издание привело заявление неназванного высокопоставленного египетского чиновника, сделанное в разговоре с европейским коллегой.
«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», - сказал он.
По данным FT, в Египте опасаются, что Запад будет настаивать на размещении беженцев на Синайском полуострове. Египетские власти собираются оказывать помощь пострадавшим в зоне эскалации, но будут сопротивляться любым попыткам заставить их принять еще больше беженцев, указала британская газета.
Ранее власти Египта предложили провести международный региональный саммит по теме палестино-израильского конфликта. Также страна заявила о намерении продолжать консультации с партнерами для поиска решений деэскалации и прекращения насилия, которому подвергается мирное население.