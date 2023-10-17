Египет пригрозил отправить беженцев из сектора Газа в Европу

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Издание привело заявление неназванного высокопоставленного египетского чиновника, сделанное в разговоре с европейским коллегой.

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», - сказал он.

По данным FT, в Египте опасаются, что Запад будет настаивать на размещении беженцев на Синайском полуострове. Египетские власти собираются оказывать помощь пострадавшим в зоне эскалации, но будут сопротивляться любым попыткам заставить их принять еще больше беженцев, указала британская газета.

Ранее власти Египта предложили провести международный региональный саммит по теме палестино-израильского конфликта. Также страна заявила о намерении продолжать консультации с партнерами для поиска решений деэскалации и прекращения насилия, которому подвергается мирное население.