Житель Нью-Йорка Деннис Хэннон рассказал Daily Mail, что семь лет судился с бывшей женой из-за «односторонней гендерной трансформации» их сына. По его словам, экс-супруга все это время подталкивала ребенка к смене пола. Суд он проиграл — и тем самым лишился права принимать медицинские решения в отношении сына.

Житель Нью-Йорка Деннис Хэннон рассказал Daily Mail, что семь лет судился с бывшей женой из-за «односторонней гендерной трансформации» их сына. По его словам, экс-супруга все это время подталкивала ребенка к смене пола. Суд он проиграл - и тем самым лишился права принимать медицинские решения в отношении сына.

Деннис признался журналистам, что тяжба обошлась ему в 150 тысяч долларов. Право опеки он не потерял - и утверждает, что сейчас его девятилетний сын совсем не хочет быть девочкой. Впрочем, по словам Хэннона, он никогда этого и не хотел - настаивала мать.

Эми Хэннон, в свою очередь, утверждает, что не все так однозначно, и все это время для нее якобы имело вес только мнение самого ребенка.

Россия в гендерном вопросе, как и многие государства, выступает за классические ценности. Патриарх Кирилл даже предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, где разрешена смена пола.

По словам Денниса, когда ребенку было еще три года, Эми Хэннон стала наряжать его девочкой. При этом его отец долго ни о чем не догадывался, - пока не увидел уведомление из школы, где сына называли Руби Роуз. Оказалось, мать привела ребенка к гендерному терапевту, который рекомендовал с девяти лет давать ему блокаторы полового созревания. В 2020 году отец мальчика подал в суд, чтобы оспорить необходимость этого «лечения».