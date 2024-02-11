11 февраля 2024, 17:52

Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора из-за наступления в Газе

Читайте нас в: Google Новости

Египетская сторона пригрозила Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в том случае, если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью военных станет Рафах, расположенный на границе с Египтом. До сих ЦАХАЛ избегал использования наземных войск в городе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений последовала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима, чтобы выиграть в войне против ХАМАС», - сообщили журналисты.

По данным СМИ, бои в Рафахе грозят закрытием основного маршрута доставки помощи в сектор Газа.

Представители Соединенных Штатов на переговорах между Израилем и ХАМАС предложили устроить шестинедельное перемирие с трехэтапным освобождением заложников. Такой перерыв ослабит позиции ЦАХАЛ.

Израиль Египет Конфликт Израиля и Палестины
11 февраля 2024, 18:15
Уголовное дело о шпионаже в отношении украинца закрыли из-за его смерти
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В ростовском СИЗО умер обвиняемый в шпионаже, терроризме и незаконном хранении оружия 71-летний украинец. Об этом свидетельствует публикация на сайте Южного окружного военного суда.

По причине смерти фигуранта суд прекратил уголовное дело. Уточняется, что преследование приостановили еще 25 января 2024 года.

«Уголовное дело прекращено. Смерть подозреваемого или обвиняемого», - указали на сайте.

Уголовно-процессуальный кодекс России обязывает прекращать уголовное преследование в связи со смертью подозреваемого.

Ранее Ростовский областной суд вынес приговор украинке, которую обвинили в шпионаже. Она передавала СБУ секретные данные, в том числе сведения о местоположении воинских подразделений, маршрутах передвижения техники и личного состава Вооруженных сил России.

До этого в Крыму задержали мужчину , который за деньги передавал видео и фотографии стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Шпионаж Суд Россия
11 февраля 2024, 18:13
Генсек НАТО пригрозил «единым и мощным» ответом на удар по альянсу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
НАТО ударит в ответ на любую атаку. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его процитировало агентство Reuters.

«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», - предупредил генсек.

Столтенберг добавил, что слова об отказе союзников защищать друг друга подвергают военных риску и подрывают безопасность всех государств, входящих в блок.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп проинформировал, что в случае переизбрания президентом откажется встать на защиту стран , которые не выполнили финансовые обязательства перед Североатлантическим альянсом. Он отметил, что будет поощрять нападавших «делать все, что им вздумается». Белый дом назвал скандальное высказывание Трампа безумным и ужасающим. Представитель администрации президента США Джо Байдена Эндрю Бейтс счел слова американского экс-лидера потенциальной угрозой мировой стабильности.

США Военные Дональд Трамп НАТО
11 февраля 2024, 18:06
Пытавшийся помешать смене пола сына американец проиграл суд
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Житель Нью-Йорка Деннис Хэннон рассказал Daily Mail, что семь лет судился с бывшей женой из-за «односторонней гендерной трансформации» их сына. По его словам, экс-супруга все это время подталкивала ребенка к смене пола. Суд он проиграл — и тем самым лишился права принимать медицинские решения в отношении сына.

Житель Нью-Йорка Деннис Хэннон рассказал Daily Mail, что семь лет судился с бывшей женой из-за «односторонней гендерной трансформации» их сына. По его словам, экс-супруга все это время подталкивала ребенка к смене пола. Суд он проиграл - и тем самым лишился права принимать медицинские решения в отношении сына.

Деннис признался журналистам, что тяжба обошлась ему в 150 тысяч долларов. Право опеки он не потерял - и утверждает, что сейчас его девятилетний сын совсем не хочет быть девочкой. Впрочем, по словам Хэннона, он никогда этого и не хотел - настаивала мать.

Эми Хэннон, в свою очередь, утверждает, что не все так однозначно, и все это время для нее якобы имело вес только мнение самого ребенка.

Россия в гендерном вопросе, как и многие государства, выступает за классические ценности. Патриарх Кирилл даже предложил запрещать усыновлять детей людям с гражданством стран, где разрешена смена пола.

По словам Денниса, когда ребенку было еще три года, Эми Хэннон стала наряжать его девочкой. При этом его отец долго ни о чем не догадывался, - пока не увидел уведомление из школы, где сына называли Руби Роуз. Оказалось, мать привела ребенка к гендерному терапевту, который рекомендовал с девяти лет давать ему блокаторы полового созревания. В 2020 году отец мальчика подал в суд, чтобы оспорить необходимость этого «лечения».

США Суд Дети Нью-Йорк
11 февраля 2024, 17:59
Трампа сравнили с Терминатором в Великобритании
Читайте нас в: Google Новости
Бывший посол Великобритании в Соединенных Штатах Ким Дэррок сравнил двух кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. В интервью телеканалу Sky News первого он сравнил с терминатором, а второго назвал слабым.

«В Трампе есть что-то несокрушимое, он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден», - объяснил Дэррок.

Шансы Джо Байдена на переизбрание оказались под ударом на прошлой неделе после того, как в отчете по обращению секретными документами его назвали «пожилым человеком с плохой памятью». Отчет специального прокурора Роберта Хура вызвал панику и ярость в Белом доме. Возраст Байдена уже давно является предметом беспокойства многих демократов и снижает его рейтинги среди избирателей.

«Возраст Байдена, его оплошности и очевидная „умственная хрупкость“ неоднократно подвергались нападкам и насмешкам со стороны Дональда Трампа», - передали журналисты Sky News.

Дэррок предположил, что предвыборной кампании Байдена необходимо пойти на «высокий риск», чтобы вывести президента «на сцену», если он собирается остаться на второй срок у власти.

Нынешний американский лидер стал часто путать имена. Дважды за несколько дней он неправильно назвал европейских лидеров. Байден даже не смог вспомнить, когда умер его старший сын Бо, есть предположение, что у президента деменция.

США Великобритания Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме