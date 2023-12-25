25 декабря 2023, 10:06

Египет предложил в три этапа разрешить конфликт в секторе Газа

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Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Они предложили движению ХАМАС и правительству Израиля обменяться заложниками, сформировать новый кабмин сектора Газа и полностью прекратить боевые действия, сообщил The Times of Israel.

Египет, по информации издания, вынес на обсуждение новый план примирения. В него вошли три этапа. На первом стороны введут временный двухнедельный режим прекращения огня и освободят 40 заложников-израильтян в обмен на 120 заключенных-палестинцев.

На втором, по задумке египетской стороны, движение ХАМАС и Палестинская автономия заключат соглашение. Это позволит создать в секторе Газа и на Западном берегу Иордана технократическое палестинское правительство, которое проконтролирует восстановление анклава.

На третьем этапе Израиль и Палестина остановят боевые действия полностью. Египет рассчитывает, что ЦАХАЛ выведет танки из Газы , а ХАМАС освободит оставшихся заложников.

Тела пяти пленников нашли в подземном штабе ХАМАС в районе лагеря Джабалия. Израильские военные вскрыли тоннели, которые проходили под школой и больницей и вели к резиденции командира Северной бригады боевиков.

Израиль Египет Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
25 декабря 2023, 10:38
Запад уличили в попытках раскачать ситуацию в Сербии
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Коллективный Запад намеренно пытается раскачать ситуацию в Сербии. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники „майданных переворотов“», - указала дипломат.

По ее словам, единственно возможной реакцией на происходящее могут быть строгое следование конституции страны и уважение к выбору народа, проголосовавшего за национальные интересы Сербии.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременное предупреждение о готовящихся беспорядках в Белграде. По ее словам, поначалу «остальные» восприняли это как дезинформацию и не приняли угрозу беспорядков всерьез, но в итоге именно российские данные позволили предотвратить протесты.

Активисты собрались у здания администрации Белграда 24 декабря. Полиция разогнала протестующих, 35 человек задержали.

Мария Захарова Протесты Сербия Запад МИД РФ
25 декабря 2023, 09:24
Сербский премьер обратился к России
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Российские спецслужбы вовремя предупредили о готовящихся беспорядках в Белграде. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила их за это в эфире телеканала Pink.

«[Спецслужбы России] располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали - да ладно, нет, это российская дезинформация», - сказала она.

По словам Аны Брнабич, «остальные» не восприняли угрозу беспорядков всерьез, однако именно информация российских спецслужб помогла предотвратить протесты. Она поблагодарила Россию.

Протестующие собрались у здания администрации Белграда. Полиция разогнала их, выставила оцепление и задержала 35 человек. Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обратился к нации. Он заявил, что страну пытались лишить независимости и суверенитета.

Сербия Россия Беспорядки
25 декабря 2023, 09:06
Вучич назвал беспорядки в Белграде попыткой лишить Сербию суверенитета
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Протесты в Белграде являлись попыткой лишить Сербию суверенитета и независимости. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время экстренного обращения к нации, сообщил телеканал Pink TV.

Он отметил, что беспорядки готовили не только на территории Сербии, но и из-за рубежа - протесты стали продуктом «серьезных геополитических обстоятельств». Вучич также пообещал, что Сербия сможет отстоять свою самостоятельность, несмотря на действия недоброжелателей.

«Сохраним свободу Сербии, потому что это - величайшая ценность, сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны», - указал сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что в ходе беспорядков полиция задержала более 35 человек. Протестующие во время попытки штурма администрации Белграда атаковали правоохранителей, двое из которых пострадали.

Президент Сербии подчеркнул, что власти будут реагировать на ситуацию, основываясь на законах и Конституции страны. Он добавил, что полиция продолжает розыск лиц, причастных к беспорядкам.

Протесты Сербия Беспорядки Полиция
25 декабря 2023, 08:54
Бывший американский разведчик назвал бесполезной армию НАТО
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Североатлантический альянс утратил свой грозный статус и не выдержит прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, НАТО утратило доверие.

«НАТО исходил из соображения, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <…>. Но выяснилось, что это оружие - мусор, а армия у НАТО бесполезная», - подчеркнул он.

Риттер также указал на деградацию немецкого бундесвера. Из-за санкций Запада против России в Германии сократился промышленный потенциал. ФРГ, по его мнению, не способна предоставить танки для своей армии, которая сейчас представляет из себя вооруженные силы мирного времени. В бундесвере, как уточнил Риттер, сидят те, кто не смог найти нормальную работу. А армия Германии состоит из «толстяков», которые не знают, что такое марш-бросок в экипировке, заключил он.

В заключении он назвал хорошей новостью для НАТО то, что Россия не собирается вступать в альянс.

Помощник главы Пентагона США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что победы РФ привели к расколу альянса. Фасад НАТО дал трещину, подчеркнул он.

Германия Санкции Россия Оружие НАТО Армия

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