Египет предложил организовать региональный саммит по палестинскому вопросу

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«[Принято решение] направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего», - отметили в публикации.

Также Египет заявил о решении продолжить консультации с партнерами для поиска решений деэскалации и прекращения насилия в отношении мирного населения. Страна призвала оказать помощь жителям палестинского сектора Газа.

В канцелярии Фаттаха ас-Сиси также указали на готовность государства «приложить любые усилия, чтобы стабилизировать ситуацию и возобновить мирный процесс». Там же заявили, что нацбезопасность любой страны является красной линией.

Ранее помощник генсека Лиги арабских государств Хусам Заки сообщал, что гуманитарное перемирие между Палестиной и Израилем может вступить в действие на территории сектора Газа в ближайшее время.

*Запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.