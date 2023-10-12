Египет отказался создавать безопасные коридоры для беженцев из сектора Газа
Руководство Египта обсудило с Соединенными Штатами и другими странами доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Но власти страны отвергли идею создать коридоры безопасности для беженцев, сообщило агентство Reuters со ссылкой на египетские службы безопасности.
Отрицательный ответ Египта на предложение о создании безопасных коридоров связан с защитой «права палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».
КПП Рафах, ставший основным выездом из сектора Газа на Синайский полуостров, закрыли 10 октября. Египет вместе с США, Катаром и Турцией обсудили возможность переправлять через него гуманитарную помощь.
Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила о 400 человеках, которые выразили желание покинуть зону конфликта. В списке числятся 280 граждан России, остальные - жители Украины, Белоруссии, Казахстана и Палестины.