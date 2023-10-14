Египет отказался пропустить иностранцев из сектора Газа

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По словам опрошенных очевидцев, около пункта «Рафах» собрались несколько американцев, которые простояли несколько часов в ожидании разрешения для перехода границы.

Газета The Financial Times со ссылкой на дипломатов подчеркнула, что Египет не пропустил ни одного иностранца из Газы на свою территорию.

«Люди просто ходят вокруг контрольно-пропускного пункта туда и обратно», - заявил собеседник журналистов.

Выйти в сторону КПП «Рафах» для эвакуации на египетскую территорию американцев призвали представители Госдепа. В ведомстве заявили, что ведут переговоры с властями Египта и Катара об открытии границы для выезда людей с паспортами других стран.

«Мы пытались договориться, чтобы границу открыли сегодня с 12:00 до 17:00. С нами работали египтяне, израильтяне и катарцы», - привело слова одного из участников переговоров с американской стороны агентство Reuters.

Судя по тому, что граница остается закрытой, участники не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ранее направил обращение в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с просьбой оказать давление на Израиль для проезда машин с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Палестинская территория уже несколько дней находится в блокаде израильских войск, которые отключили поставки воды и электричества, а также запретили въезд машин с продуктами и топливом. Министр энергетики страны Исраэль Кац пообещал, что ограничения снимут после освобождения заложников.

Пока помощь палестинцам оказывают сотрудники международных гуманитарных миссий , которые раздают воду и продукты, которые им удалось доставить ранее.