Египет отказался пропускать беженцев из сектора Газа

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Источники в египетских службах безопасности раскрыли журналистам результаты переговоров властей с США, Катаром и Турцией. По их словам, Египет отверг любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев. Правительство настояло на том, чтобы обе стороны разрешили конфликт внутри своих границ. По их мнению, это единственный способ.

Контрольно-пропускной пункт Рафах, который стал основным пунктом выезда из сектора Газа на Синайский полуостров, не контролируемым Израилем, закрыли 10 октября. Страны обсудили возможность переправлять через него гуманитарную помощь.

«Египет стремился открыть контрольно-пропускной пункт Рафах для доставки гуманитарной помощи, продуктов питания и медикаментов, но нестабильность и расширение конфликта приводят к еще большим трудностям и больше беженцев в безопасные районы, включая Европу», - объявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила о 400 человек, пожелавших покинуть зону конфликта. По ее информации, в списке 280 россиян, остальные - граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Палестины.