Египет осудил удар по больнице в Газе

Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области

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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.