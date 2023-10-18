Египет осудил удар по больнице в Газе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решительно осудил удар израильской армии по больнице Аль-Ахли в Газе. В своем посте в соцсети он отметил, что эта преднамеренная атака нарушает международное право.
«Я подчеркиваю, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют ее немедленного прекращения», - добавил египетский лидер.
Ранее ХАМАС и «Хезболла» в знак протеста против действий Израиля объявили сегодняшний день, 18 октября, «днем гнева».
В результате вчерашнего удара по медицинскому учреждению погибли и пострадали более 800 человек. В Аль-Ахли не только лечили пациентов, но и укрывали тех, кто покинул дом. В секторе Газа обвинили в атаке ЦАХАЛ, а тот возложил ответственность на «Исламский джихад».* Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.