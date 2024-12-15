15 декабря 2024, 07:23

Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия из-за свержения Асаада испугались восстаний у себя

Global Look Press
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Главы ряда арабских стран опасаются волнений в своих государствах из-за госпереворота в Сирии и свержения президента Башара Асада. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», - отметило издание.

Один из дипломатов рассказал газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии может обернуться проблемами для египетского президента Фаттаха ас-Сиси. По данным WP, арабские государства с осторожностью относятся к произошедшим в САР событиям и стараются найти способ повлиять на ситуацию.

Профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес объяснил, что ряд государств беспокоит «вакуум власти» на сирийской территории.

«Они обеспокоены способностью исламистов заполнить этот вакуум, укрепиться в Сирии и распространить свое влияние», - подчеркнул эксперт.

Ранее лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что распустит все действующие в стране вооруженные группировки. Он отметил, что повстанцы создадут государство, основанное на законах.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Египет Саудовская Аравия Сирия ОАЭ Наступление боевиков на севере Сирии
15 декабря 2024, 04:23
Таинственные беспилотники парализовали работу аэропорта в США
РИА «Новости»
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Неизвестные беспилотники в небе штата Нью-Йорк привели к закрытию аэропорта Стюарт. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», - заявила губернатор.

Хокул призвала федеральные власти помочь разобраться в ситуации.

Ранее Пентагон опроверг информацию , что замеченные в Нью-Джерси беспилотники выпущены с иранского «корабля-матки». Неопознанные дроны замечали в ночном небе над центральной и северной частями Нью-Джерси с середины ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные дроны, если их полет не санкционирован властями.

США Беспилотники Нью-Йорк
15 декабря 2024, 03:57
Американский телеканал заплатит Трампу круглую сумму за клевету
РИА «Новости»
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ABC News выплатит 15 миллионов долларов в рамках мирового соглашения, достигнутого с избранным президентом США Дональдом Трампом против телеканала и ведущего Джорджа Стефанопулоса. Об этом сообщил CNN.

В соглашении, которое обнародовали представители издания, говорится, что телеканал выплатит еще миллион долларов в качестве гонорара адвокатам Трампа и принесет извинения.

«ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о заявлениях в отношении президента Дональда Трампа, сделанных во время интервью Джорджа Стефанопулоса с представителем Нэнси Мейс в программе This Week на канале ABC 10 марта 2024 года», - сообщили адвокаты телеканала.

Трамп подавал иск в федеральный суд Флориды, утверждая, что Стефанопулос и ABC News опорочили его - ведущий 10 раз в прямом эфире заявил как факт, что присяжные признали Трампа виновным в изнасиловании Джин Кэррол.

Кэррол утверждала , что встреча с Трампом у нее произошла в универмаге в середине 1990-х годов. В 2023 году присяжные постановили, что Дональд Трамп совершил над Кэррол сексуальное насилие - но не нашли доказательств того, что он ее изнасиловал, в американском законодательстве речь идет о преступлениях разной степени тяжести.

США Суд Адвокаты Дональд Трамп Деньги
15 декабря 2024, 02:05
Вучич договорился с Фицо о совместной поездке в Москву на парад 9 Мая
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о поезде в Москву на Парад Победы. Об этом он рассказал в эфире TV Informer.

«Девятого мая - День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что если не произойдет «конца света», то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Согласие Фицо посетить празднование Дня Победы в Москве назвали знаковым событием , так как страна является членом НАТО и Евросоюза. Российские политологи предположили, что на Красной площади в 2025 году мы «увидим много лиц, которых и не ожидали». На празднование Дня Победы в Москву могут пригласить лидеров Греции, Хорватии, Австрии, Болгарии и Турции.

День Победы 9 мая ВОВ Сербия Россия Парад Победы Великая Отечественная война Москва
15 декабря 2024, 01:45
Лидер оппозиции Сирии рассказал об отношениях с Россией
РИА «Новости»
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Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийцами для соблюдения взаимных интересов. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Сирийское руководство стремилось не провоцировать Россию и дало ей возможность пересмотреть отношения с Сирией таким образом, чтобы это отвечало общим интересам», - сообщил аш-Шараа.

Он отметил, что данный этап требует тщательного управления международными отношениями.

Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных базы: в Тартусе и Хмеймиме. Тартус является единственной базой страны в Средиземном море. Ситуация в Сирии нестабильная, российская сторона сделает все возможное, чтобы остаться в республике.

*Запрещенная в России террористическая организация

Сирия Военные Отношения Россия Переговоры Оппозиция

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