«Эффект массовости». Израиль атаковали «копеечными» ракетами, против которых ПРО бессильна
Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль дешевыми неуправляемыми ракетами «Кассам», против которых практически бессильна система ПРО «Железный купол». Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.
«Палестинцы использовали эффект массовости неуправляемых мобильных ракет „Кассам“, против которых израильская система „Купол“ по большому счету бессильна. Ракеты „Кассам“ стоят копейки и делаются в кустарных мастерских, а отбивать их начали очень дорогостоящими ракетами, которых не так много у Израиля», - рассказал Борзенко.
Он уточнил, что ракеты системы «Купол» стоят больше 100 тысяч долларов каждая, а ракета «Кассам» - до 400 долларов. Журналист добавил, что «Кассамы» действуют по принципу «на кого бог пошлет»: у них нет системы наведения, они просто стреляют в сторону противника.
«Жесткий и кровавый» ответ По мнению Алексея Борзенко, в перспективе - активизация военных действий.
«Все резервисты пойдут в армию. Они держат оружие и форму дома и при необходимости готовы. <…> Израилю помогут США, это естественно, это традиционные связи. Палестинцам кто будет помогать, сказать сложно. Думаю, где-то сзади маячит Иран, но напрямую он вряд ли ввяжется. Опять будут перекрывать все пограничные посты, чтобы палестинцам с моря не попали никакие компоненты для производства самодельных ракет», - предположил собеседник канала.
Скорее всего, ответ Израиля будет «жестким и кровавым», тех, кто запускал ракеты, арестуют, добавил Борзенко.
Он напомнил, что точное количество жертв и пострадавших пока не называется, но на многочисленных кадрах из Израиля - сожженные личные автомобили и последствия попаданий в дома.