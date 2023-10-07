«Эффект массовости». Израиль атаковали «копеечными» ракетами, против которых ПРО бессильна

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«Палестинцы использовали эффект массовости неуправляемых мобильных ракет „Кассам“, против которых израильская система „Купол“ по большому счету бессильна. Ракеты „Кассам“ стоят копейки и делаются в кустарных мастерских, а отбивать их начали очень дорогостоящими ракетами, которых не так много у Израиля», - рассказал Борзенко.

Он уточнил, что ракеты системы «Купол» стоят больше 100 тысяч долларов каждая, а ракета «Кассам» - до 400 долларов. Журналист добавил, что «Кассамы» действуют по принципу «на кого бог пошлет»: у них нет системы наведения, они просто стреляют в сторону противника.

«Жесткий и кровавый» ответ По мнению Алексея Борзенко, в перспективе - активизация военных действий.

«Все резервисты пойдут в армию. Они держат оружие и форму дома и при необходимости готовы. <…> Израилю помогут США, это естественно, это традиционные связи. Палестинцам кто будет помогать, сказать сложно. Думаю, где-то сзади маячит Иран, но напрямую он вряд ли ввяжется. Опять будут перекрывать все пограничные посты, чтобы палестинцам с моря не попали никакие компоненты для производства самодельных ракет», - предположил собеседник канала.

Скорее всего, ответ Израиля будет «жестким и кровавым», тех, кто запускал ракеты, арестуют, добавил Борзенко.

Он напомнил, что точное количество жертв и пострадавших пока не называется, но на многочисленных кадрах из Израиля - сожженные личные автомобили и последствия попаданий в дома.