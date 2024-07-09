09 июля 2024, 13:18

«Ее взялись наказывать». Чего хотел добиться Евросоюз, приостановив принятие Грузии

РИА «Новости»
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Заявление Евросоюза о приостановке вступления Грузии является формой нажима на власти страны под личным руководством президента Саломе Зурабишвили. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов в беседе с 360.ru.

«Грузию взялись наказывать. Делать всякие заявления. <…> И всем этим процессом руководит президент Грузии Саломе Зурабишвили, представитель, своеобразный надсмотрщик коллективного Запада над Грузией», - заявил он.

Светов высказал мнение, что ЕС не будет принимать новые страны минимум до 2030 года, поскольку «не переварил до конца» предыдущее расширение. К тому же нынешние претенденты на членство - Молдавия, Украина, Грузия, страны Балкан - бедны, а экономика союза и так переживает не лучшие времена.

«Поэтому в политическом пространстве идет, извините, <…> „базар“ о том, что этого быстрее, того чуть отставят», - отметил Светов.

По его словам, страны, претендующие на вступление в ЕС, готовят к тому, что они не будут сами определять свою судьбу.

По словам Светова, от Грузии для ускорения вступления в ЕС требовали ввести санкции против России и не принимать закон об иноагентах. Однако страна не сделала ни того, ни другого, поскольку неплохо зарабатывает на сотрудничестве с Россией, а правящая партия «Грузинская мечта» не хочет, чтобы ее свергли за чужие деньги.

Ключевым моментом, по мнению политолога, станут выборы в Грузии, которые состоятся осенью. Если правящая партия победит на выборах, Зурабишвили перестанет быть президентом страны.

Светов подчеркнул, что все грузинские политики хотят вступления в ЕС и НАТО, но вопрос в цене.

«Там умные молодые парни во главе правительства. Они же анализируют ситуацию и вспоминают, как было с Украиной», - заметил он.

Он отметил, что Грузия хочет зарабатывать на торговле с Россией и параллельно получать преференции от Евросоюза.

Ранее российская внешняя разведка предупредила об угрозе «цветной революции» в Грузии, которую может устроить Зурабишвили.

Грузия Евросоюз
09 июля 2024, 13:21
Госдолг достиг предела. В США заявили, что больше не смогут занимать деньги
Unsplash
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Федеральная резервная система США признала невозможность дальнейших заимствований и увеличения госдолга. Об этом на форуме Европейского центрального банка сообщил глава ФРС Джером Пауэлл, чьи слова привело РИА «Новости».

Американский государственный долг растет на триллион долларов каждые 100 дней. Во время президентства Джо Байдена показатель увеличился на семь триллионов долларов.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений», - подчеркнул Пауэлл.

Он призвал что-то предпринять, и сделать это как можно раньше.

По состоянию на 1 июля 2024 года, госдолг США составлял 34,5 триллиона долларов. Увеличение показателя навредит обороноспособности Соединенных Штатов, заявили аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж.

США Госдолг
09 июля 2024, 11:41
Россия и Северная Корея усилят отношения во всех сферах — Песков
РИА «Новости»
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Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента [России Владимира] Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей», - подчеркнул он.

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отметили эксперты, он не направлен против других стран, но является неким предупреждением.

При этом страны развивают отношения и в других сферах, в том числе в торговле. Например, Северная Корея начнет поставлять яблоки и женьшень в Россию.

При этом российская сторона считает, что важно выстраивать отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако последняя заняла враждебную позицию : ввела антироссийские санкции из-за сотрудничества с КНДР.

Северная Корея Россия
09 июля 2024, 11:28
Россия максимально внимательно проследит за саммитом НАТО в США
Global Look Press
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Российская сторона будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Североатлантический альянс считает Россию врагом, напомнил официальный представитель Кремля. Блок неоднократно декларировал цель нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Альянс также непосредственно принимает участие в украинском конфликте.

«Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», - отметил официальный представитель Кремля.

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В итоговой декларации включение Украины в альянс назовут необратимым , заявили американские журналисты. Наличие такой формулировки станет «важным сигналом» для России и Украины.

Саммиты США Россия НАТО
09 июля 2024, 11:16
Песков рассказал, какой павильон на ВДНХ посетят Путин и Моди
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Президент Владимир Путин посетит вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильон «Атом» на ВДНХ. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Москву с официальным визитом прилетел индийский премьер. По словам Пескова, Путин и Моди начнут свой рабочий день с экскурсии по павильону «Атом», который является самым интересным в экспозиции ВДНХ.

Пресс-секретарь президента добавил, что российский лидер 8 июля порядка трех часов разговаривал с индийским премьером. Он добавил, что общение тет-а-тет было содержательным и проходило в неформальной обстановке.

Моди прибыл в российскую столицу 8 июля. Он посетил резиденцию президента в Ново-Огареве, где провел беседу с Путиным за чашкой чая. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео с их встречей. На кадрах видно, что Моди и Путин общались в домашней обстановке на свежем воздухе.

Индия Владимир Путин Нарендра Моди ВДНХ

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