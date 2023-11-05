«Едва ли бы мог ошибаться сильнее». Главу Пентагона осадили за слова о российских военных
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор осадил министра обороны США Ллойда Остина после его слов о том, что Вооруженные силы России якобы ослаблены. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор заметил, что Остину следует подумать о выживании собственной страны.
«Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости», - заявил экс-советник.
Соединенным Штатам стоило бы задуматься о собственной мощи и благополучии, напомнил Макгрегор.
Ранее республиканцы в США поспорили из-за нацбезопасности и Украины. Одни выступают за финансирование ВСУ, другие - категорически против. Вопросы вызвали и действия сенатора Томми Табервилля, который месяцами блокировал утверждения кандидатов на важные военные должности.
Украина в свою очередь очень боится останется «за бортом». Страна с тревогой ждет решение конгресса США по очередному пакету финансовой помощи.