Единственная соперница Трампа лишилась финансирования после праймериз

Бывший постпред США при ООН Хейли лишилась финансирования, которое ей поступало от организации «Американцы за процветание». Причиной тому послужило поражение на праймериз в Южной Каролине.

«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считаем, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение ее пути к победе», - заявил старший советник организации Эмили Зайдель.

Как отметили авторы статьи, Хейли планировала победить на праймериз в Южной Каролине, так как дважды была губернатором этого штата. После поражения соперницы у Трампа появилась возможность в марте набрать необходимое количество делегатов для выдвижения на президентские выборы от республиканцев.

Предприниматель с серьезным отрывом обошел Хейли на праймериз в Южной Каролине. Сам Трамп признался, что не ожидал таких результатов в этом штате.