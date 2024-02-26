26 февраля 2024, 11:48

Единственная соперница Трампа лишилась финансирования после праймериз

Global Look Press
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Соперница бывшего президента Соедиенных Штатов и предпринимателя Дональда Трампа на выдвижение на выборы главы государства от Республиканской партии Никки Хейли лишилась финансирования. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предоставленную авторам служебную записку.

Бывший постпред США при ООН Хейли лишилась финансирования, которое ей поступало от организации «Американцы за процветание». Причиной тому послужило поражение на праймериз в Южной Каролине.

«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считаем, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение ее пути к победе», - заявил старший советник организации Эмили Зайдель.

Как отметили авторы статьи, Хейли планировала победить на праймериз в Южной Каролине, так как дважды была губернатором этого штата. После поражения соперницы у Трампа появилась возможность в марте набрать необходимое количество делегатов для выдвижения на президентские выборы от республиканцев.

Предприниматель с серьезным отрывом обошел Хейли на праймериз в Южной Каролине. Сам Трамп признался, что не ожидал таких результатов в этом штате.

Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
26 февраля 2024, 11:14
Конгресс США не смог договориться о предотвращении шатдауна
Unsplash
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Американские конгрессмены в ходе заседания на выходных не сумели договориться по закону о финансировании правительства для предотвращения шатдауна. Об этом в открытом письме сообщил лидер Демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Мы рассчитывали, что в эти выходные полностью подготовим законопроект, чтобы законодатели получили необходимое время для ознакомления с текстом. Но теперь стало понятно, что республиканцам в палате представителей необходимо гораздо больше времени, чтобы суметь разобраться в самих себе», - отметил он.

Шумер добавил, что конгресс вернется к работе в начале недели.

«Мы вновь столкнемся с угрозой ненужного и вредоносного шатдауна правительства, который вызывают действия Республиканской партии. До начала частичного шатдауна 1 марта остались считаные дни», - добавил политик.

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил ряд министерств об угрозе шатдауна. После прекращения финансирования в бессрочный отпуск уйдут тысячи сотрудников различных ведомств.

США Конгресс США
26 февраля 2024, 09:43
Мужчина подслушал разговор жены и стал миллионером
Global Look Press
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Житель штата Техас Тайлер Лаудон заработал 1,76 миллиона долларов на бирже, подслушав рабочие звонки супруги. Об этом сообщило издание Business Insider.

«На допросе Лаудон признался в приобретении тысяч акций компании TravelCenters of America нездолго до ее слияния с нефтегазовым концерном ВP», - сообщил прокурор Южного округа Техаса Аламдар Хамдани.

По информации журналистов, супруга Лаудона трудилась в ВР на посту менеджера по слияниям и поглощениям. Семейная пара работала из дома и могла слышать рабочие звонки друг друга.

Узнав о предстоящей сделке, Лаудон выкупил 45 тысяч акций TravelCenters of America и выставил их на продажу сразу после заявления о поглощении, благодаря чему заработал 1,76 миллиона долларов.

Руководство ВР провело внутреннее расследование, после чего муж признался в содеянном жене. Женщину уволили из компании, семейная пара распалась.

Ранее благодаря акции на заправке миллионером стал житель Коломны.

США Мошенничество Мужчины
26 февраля 2024, 09:22
Митинг сторонников Болсонару в Бразилии собрал более 600 человек
Global Look Press
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Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу более 600 тысяч человек. Он выступил в поддержку заключенных по делу о государственном перевороте. Об этом сообщил портал G1.

По данным издания, люди заняли около шести кварталов. Болсонару заявил, что не имел отношения к попытке путча.

«Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие», - сказал политик.

В январе 2023 года сторонники Болсонару, которые были не согласны с результатами выборов, захватили здание конгресса в бразильской столице, а также ворвались в здание верховного суда страны. Властям пришлось задействовать полицейских. Манифестанты разграбили правительственные объекты. Правоохранители задержали почти две тысячи человек.

Сам Болсонару стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве , поставив под сомнение победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Заключенные Суд Бразилия Полиция Выборы
26 февраля 2024, 09:06
Круизному лайнеру запретили войти в порт Маврикия
Global Look Press
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Санитарное ведомство государства Маврикий в Индийском океане отказало круизному лайнеру Norwegian Dawn в заходе в порт из-за подозрений о вспышке холеры среди пассажиров. Об этом сообщила газета Le Mauricien.

По информации источника, медики поднялись на борт лайнера и взяли анализы у 15 человек, проверка займет порядка 48 часов. После этого власти страны примут решение о дальнейших действиях.

В настоящее время лайнер находится в рейде Порт-Луи. На его борту находятся 1 026 членов экипажа и 2 184 пассажира. Судно вышло в круиз из Кейптана, лайнер принадлежит компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd. Ранее ему уже отказали в заходе на остров Реюньон.

В начале 2023 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о высоком риске распространения холеры в мире. ВОЗ выпустила информационный бюллетень, в котором указала на увеличение числа стран, в которых зафиксировали случаи заболевания.

Здравоохранение Болезни

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