Единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу

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«Единственная электростанция в секторе Газа остановилась в 14:00 из-за нехватки топлива», - указал он.

После начала эскалации конфликта 7 октября власти Израиля отрезали Газу от электричества, воды и поставки продовольствия. Приказ о полной блокаде анклава отдал министр обороны страны Йоав Галант. В секторе Газа, по данным на начало 2023 года, проживают 2,3 миллиона человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильских военных соблюдать гуманитарное право. По его словам, блокада Газы спровоцирует кризис среди мирных жителей, которые итак находились в бедственном положении.

Конфликт обострился после того, как движение ХАМАС обстреляло сотнями ракет Израиль. Боевики проникли на приграничные территории. В ответ на их действия израильская армия ударила по сектору Газа и пригрозила наземной операцией.