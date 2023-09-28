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Эти депутаты хотят уделять больше внимания национальным интересам, нежели глобальным. Они прекрасно понимают, что военная помощь Украине является коррупционным перекладыванием денег в карман транснациональных корпораций. Прежде всего, это военно-промышленный комплекс и частные военные компании.

Эти поправки были направлены на сокращение военной помощи киевскому режиму. Первая гласила о том, что нужно полностью отказаться от такой поддержки. Ее автором был конгрессмен от Республиканской партии, который выступил с такой инициативой уже во второй раз. Вторая поправка была предназначена для сокращения военной помощи Украине на 300 миллионов.

Да, их отклонили, но все равно за поправки проголосовали многие члены палаты представителей. Это свидетельствует о том, что американский истеблишмент не консолидирован в вопросах военной помощи Украине.

Внутриполитический конфликт в США нарастает. Республиканцы во главе с Трампом продолжат размывать политическую и идеологическую основу продолжения поддержки киевского режима.

Американское общество тоже разделено. Включишь один канал - там говорят, какие русские плохие. Включишь другой - говорят, что администрация Байдена все разворовала. Таким образом, этот внутренний конфликт только усугубляется.

Далее - его прямая речь.

Не получилось в первый или второй раз, но они продолжат это делать и дальше.

Республиканская партия немонолитна, в ней есть внутренние фракции. Есть идеологическое крыло, которое выступает за национальную империю. Выступившие с поправками депутаты ранее поддерживали Трампа и выступали на его стороне.