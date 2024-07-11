Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от гонки во имя демократии
Голливудская звезда Джордж Клуни призвал американского лидера Джо Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло на предстоящих выборах во имя спасения демократии. Об этом актер написал в колонке для The New York Times.
Клуни отметил, что любит Байдена как сенатора и как президента и считает его своим другом. Актер подчеркнул, что президент за последние годы выиграл много сражений.
«Но единственное сражение, в котором он не может победить, - это борьба со временем», - заявил актер.
Он признал, что с таким кандидатом демократы не смогут выиграть выборы, поэтому он призвал лидеров партии попросить Байдена отказаться от гонки.
«Джо Байден - герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», - добавил Клуни.
Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Глава Белого дома намерен идти «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.