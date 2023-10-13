Джонсон признал себя русофилом

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«Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», - заявил Джонсон, отвечая на вопрос про изменение своего отношения к России.

Джонсон добавил, что сохранил контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он признался, что не стоит об этом распространяться, но они продолжают поддерживать связь.

До своего прихода в правительство Великобритании Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона. На протяжении всей своей работы он ежегодно проводил фестивали русской культуры в дни Масленицы. Для этого он приглашал артистов из России. Все гости фестиваля могли бесплатно попробовать блюда русской кухни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил о встрече с Джонсоном в 2017 году, когда он еще занимал пост главы МИД Британии. Тогда политик рассказал о своих «одесско-русских корнях» и заявил о чувстве «причастности к России».