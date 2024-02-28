28 февраля 2024, 11:40

Джонсон по просьбе Байдена отговорил Украину от перемирия с Россией — Карлсон

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвала Великобритания по указанию США. Бывшего премьер-министра Бориса Джонсона специально отправили в Киев, чтобы убедить власти отказаться от соглашения, заявил на YouTube-канале Лекса Фридмана американский журналист Такер Карлсон.

«Мы были близки к этому полтора года назад, и администрация [президента США Джо] Байдена направила Бориса Джонсона, <…> чтобы остановить это и сказать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: „Нет, с Россией вы не можете договориться“», - объяснил он.

Журналист назвал британца мошенником. Остановка переговоров, по его словам, привела не к победе Украины, а к гибели ее граждан и обогащению США. Такер Карлсон назвал срыв мирного процесса моральным преступлением.

Он признался, что наблюдал за украинским конфликтом со стороны, исключительно с позиции американца, и заявил, что как христианин выступал против любых боевых действий. Журналист пожалел Владимира Зеленского, зажатого между двумя превзошедшими его силами.

В разговоре с коллегой Такер Карлсон подтвердил одну из версий гибели Алексея Навального в российской тюрьме. Он допустил, что к ней причастны украинские спецслужбы.

Международные отношения Переговоры Борис Джонсон Джо Байден Отношения России и Украины Такер Карлсон
28 февраля 2024, 12:20
Песков назвал расширение НАТО поводом для глубокой обеспокоенности
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Расширение альянса НАТО является поводом глубокой обеспокоенности России и основанием принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продвижение НАТО в сторону российских границ и враждебная риторика альянса являются поводом для глубокой обеспокоенности и основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», - сказал он.

Таким образом Песков отреагировал на заявление посла Литвы в Швеции о необходимости нейтрализовать Калининград в случае конфликта России и НАТО.

«Калининград является регионом России на Балтике. И так всегда будет», - добавил пресс-секретарь.

Ранее литовский посол Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море является внутренним для НАТО, и пообещал нейтрализовать Калининград в случае атаки России на альянс.

В ответ в администрации Калининградской области напомнили, что в море расположен Балтийский флот России.

Дмитрий Песков Россия НАТО
28 февраля 2024, 12:13
Использование прибыли от активов России для помощи ВСУ обсудят в ЕК
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что пора начать разговор об использовании прибыли с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Не следует преувеличивать риски конфликта, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов», - подчеркнула европейский политик.

Фон дел Ляйен также обратила внимание на необходимость разработок оружия нового поколения. Она призвала укрепить оборонно-промышленный потенциал стран Европы в ближайшие пять лет.

В Минфине заявили, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст прецедент. Это негативно отразится на странах, которые решатся на подобный шаг. В Центробанке пообещали, что в случае конфискации смогут принять адекватные меры.

Военные Киев Урсула фон дер Ляйен
28 февраля 2024, 11:47
Русофобская истерия подтвердила нацеленность США на дестабилизацию России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Русофобская истерия, которая искусственно нагнетается в США, свидетельствует о нацеленности американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов в марте, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Представители посольства подчеркнули, что обратили внимание на антироссийские заявления представителя Госдепа, отметившегося «морализаторскими» комментариями о решении российских судебных органов.

В том же духе, по оценке дипмиссии, прозвучало «наставническое» замечание одного из заместителей госсекретаря, пожаловавшегося на «поведение» России.

«Расцениваем подобные заявления как грубую попытку вмешательства во внутренние дела», - указали авторы комментария.

Так же в посольстве обратили внимание на еще одно проявление двуличных подходов США к вопросам прав человека, выражается это в том, что Штаты замалчивают собственные ошибки и недочеты, но призывают к свободе слова и приверженности демократическим ценностям за рубежом.

При этом внутри США процветает и жестокость полиции, и расовая дискриминация, фиксируются многочисленные случаи разжигания ненависти на религиозной почве, продолжается агрессивное навязывание неолиберальной повестки, указали дипломаты.

«Даже местные журналисты начинают задаваться вопросом: почему бы властям США не направить свою неуемную энергию в полезное русло. Например, на разрешение гуманитарного кризиса на южной границе», - заключили в посольстве.

США Россия
28 февраля 2024, 10:56
Чрезвычайное положение ввели в 60 округах Техаса из-за природных пожаров
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за природных пожаров. Объявление об этом опубликовали на его сайте.

«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <…> разрушительных лесных пожаров», - сообщил Эббот.

Губернатор добавил, что в ближайшие дни риск распространения огня может повыситься. Причиной глава американского штата назвал засушливую и ветреную погоду.

По данным службы лесного хозяйства Техаса, самый крупный природный пожар возник в округе Хатчинсон. Сведения о пострадавших пока не поступали. Из-за распространяющегося огня временно прекратило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

В начале февраля природные пожары охватили Чили , из-за этого в стране ввели режим ЧС. Президент Габриэль Борич объявил о не менее 46 погибших. Президент России Владимир Путин направил чилийскому лидеру телеграмму с соболезнованиями.

США Лесные пожары

Новости по теме