Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными

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Во время встречи американский лидер подтвердил, что администрация США в ближайшие дни объявит о новых антироссийских санкциях в ответ на смерть Алексея Навального.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее тоже предупредил об ограничениях в адрес России из-за смерти осужденного блогера.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что вдова Навального выглядит счастливой, несмотря на гибель супруга. По его словам, Юлия «ждала этого события все эти годы».