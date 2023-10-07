«Дышать нечем». Жительница Ашкелона рассказала о новых обстрелах города

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«Стараемся быть на чеку, но мамады (укрепленные комнаты в домах - прим. ред.) переполнены. И там не работает вентиляция, дышать нечем», - отметила она.

Людям приходится выходить на улицу и рисковать жизнями, оказываясь под обстрелами. Другой собеседник «360», проживающий в Реховоте, сообщил, что в городе «тихо уже четыре-пять часов».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Командование тыла закрывает школы в Иерусалиме, а также центральном и южном Израиле. Главная задача государства - зачистка страны от террористов.

Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, сообщило о 161 убитом и 930 раненых в результате столкновения с Израилем. Ранее ХАМАС атаковало электростанцию «Рутенберг» в Ашкелоне.