«Новый огромный рост цен на газ в следующем июле - от 5,5% до 10%. Новое безумие, которое обременит миллионы французских домохозяйств и множество предприятий», - заявил он.

Политик объяснил скачок цен двумя причинами. Во-первых, «идиотскими», как он написал, антироссийскими санкциями, из-за которых Франции пришлось покупать топливо у других поставщиков за более высокую цену. Во-вторых, политикой Евросоюза в части либерализации рынка энергоносителей. Флориан Филиппо призвал отменить рестрикции и выйти из сообщества.

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций с расширением черного списка лиц и предприятий, но без дополнительных запретов на импорт российской продукции. Европейские политики рассчитывали принять его к годовщине спецоперации на Украине.