01 сентября 2024, 09:23

Двухмоторный самолет рухнул на жилой район в США

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В американском штате Орегон небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район, как минимум три человека числятся без вести пропавшими. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Власти заявили, что на жилой район в штате Орегон рухнул небольшой двухмоторный самолет. По меньшей мере три человека, по предварительным данным, пропали без вести», - отметили журналисты.

Авторы материалы отметили, что самолет сначала врезался в опору линии электропередачи, а затем - в жилой дом, спровоцировав пожар, который распространился на четыре строения.

Начальник пожарной охраны города Греш Скотт уточнил, что на борту самолета могли находиться два человека, среди пропавших - хозяин пострадавшего дома. Из-за инцидента переселили как минимум пять семей.

Ранее во Франции коллекционный самолет рухнул в воду перед авиашоу.

США Самолеты
01 сентября 2024, 00:24
Британка с самым высоким IQ в стране добилась успеха в секс-индустрии
Freepik
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Жительница Британии Мелисса Тодд поделилась историей своего жизненного успеха, признавшись, что бросила учебу в Оксфорде и не жалеет, так как работа в секс-индустрии принесла ей многомиллионные доходы. Об этом сообщило издание Mirror.

Женщина рассказала, что родилась в простой семье. Родители заставляли ее учиться. В итоге, Мелисса прошла тест на интеллект и стала членом Общества «Менса», в котором состоят только 150 тысяч человек со всего мира.

Местные газеты писали, что IQ школьницы составил 178 баллов. Затем Мелисса с легкостью сдала вступительные экзамены в Оксфорд. Студентка мечтала стать экономистом, но внезапно у нее наступил кризис.

По словам женщины, ей не хватило уверенности для дискуссий с профессорами. После первого курса она взяла академический отпуск на год и осталась без стипендии.

У родителей не было денег содержать дочку, поэтому она устроилась на работу стриптизершей. В клубе ей платили до 600 фунтов стерлингов за ночь.

Потом британка начала сниматься в фильмах для взрослых и заниматься проституцией. При этом Мелисса успевала заниматься журналистикой. В итоге, она смогла сколотить многомиллионный капитал.

Ранее бывшая стриптизерша Кэрри Ройял пообещала слить интимные фотографии принца Гарри.

Снимки были сделаны в 2012 году на частной вечеринке в отеле Wynn Las Vegas.

Великобритания Журналистика Женщины Работа Деньги
31 августа 2024, 21:27
Парижане устроили митинг против Макрона
Unsplash
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На площади Данфер-Рошро в Париже прошла акция протеста против правления президента Франции Эммануэля Макрона. Несколько сотен человек потребовали сместить его с должности, сообщило РИА «Новости».

Парижане организовали митинг по призыву партии «Патриоты». Их возмутило, что спустя 45 дней после внеочередных парламентских выборов власти так и не сформировали новое правительство.

Французы обвинили Макрона в подрыве демократии, непризнании результатов голосования и угрозе суверенитету страны.

«Он сам нарушил конституцию, не признав результаты выборов, он не считается с мнением народа. Нас просили голосовать, мы переносили отпуска. И радо чего? Макрон должен уйти», - сказал протестующий по имени Жером.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо регулярно критикует действующего президента.

RT сообщил, что он обвинил Макрона в обмане основателя Telegram Павла Дурова.

Париж Эммануэль Макрон Беспорядки Митинги Франция
31 августа 2024, 12:59
Неизвестные открыли стрельбу в больнице Стамбула
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Вооруженные люди ворвались в больницу стамбульского района Бахчелиэвлер в европейской части города и открыли стрельбу. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Об этом со ссылкой на заявления властей города сообщил телеканал TRT Haber.

Прибывшие на место репортеры уточнили, что нападение произошло на отделение неотложной помощи.

Власти города сообщили, что в ходе стрельбы ранения получили пять человек, из которых только двое гражданских. Остальные - полицейский, сотрудник жандармерии и охранник больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли брошенным на одной из улиц.

После стрельбы в больнице прокуратура Стамбула открыла расследование.

В начале августа мужчина в традиционной женской одежде, включающей никаб, открыл стрельбу по полицейским в Дагестане при проверке документов. Ранения различной степени тяжести получили двое правоохранителей.

В пресс-службе республиканского главка МВД заявили, что стрелок ехал на автомобиле Lada и его остановили для проверки. Но вместо этого он открыл огонь по силовикам.

Турция Стрельба Больницы Стамбул
31 августа 2024, 02:56
США заказали производство ракет GMLRS
РИА «Новости»
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Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS. Его сумма составила 3,4 миллиарда долларов. Соответствующая информация появилась на сайте Минобороны США.

«Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня GMLRS», - отметили в заявлении.

По данным ведомства, поставку ракет запланировали до октября 2027 года. Ими пополнят арсенал американской армии в штате Алабама.

Ранее стало известно, что корпорация Lockheed Martin также модернизирует истребители пятого поколения F-35.

Наибольший объем работ планируется провести в Орландо и завершить к сентябрю 2028 года. Кроме того, Lockheed Martin будет работать над созданием комплексов ПВО Patriot.

США Ракеты Истребители Пентагон F-35 Армия

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