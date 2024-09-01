Двухмоторный самолет рухнул на жилой район в США

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«Власти заявили, что на жилой район в штате Орегон рухнул небольшой двухмоторный самолет. По меньшей мере три человека, по предварительным данным, пропали без вести», - отметили журналисты.

Авторы материалы отметили, что самолет сначала врезался в опору линии электропередачи, а затем - в жилой дом, спровоцировав пожар, который распространился на четыре строения.

Начальник пожарной охраны города Греш Скотт уточнил, что на борту самолета могли находиться два человека, среди пропавших - хозяин пострадавшего дома. Из-за инцидента переселили как минимум пять семей.

Ранее во Франции коллекционный самолет рухнул в воду перед авиашоу.